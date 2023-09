“Grande Fratello”, concorrente “operaia” già licenziata: la verità su Giselda Torresan

Il nuovo Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini è partito. Semplice e un po’ banale, come direbbe una famosa canzone, di certo con una strada lunghissima di fronte a sé e con un bisogno impellente di ingranare. È iniziato però con il favore del pubblico, incuriosito dalla nuova impronta che l’ad di Mediaset – Pier Silvio Berlusconi – ha deciso per i suoi contenuti e con una rosa di concorrenti Nip che sembra promettere bene. Tra questi compare Giselda Torresan, l’operaia veneta che ha travolto i compagni grazie alla sua simpatia e alla sua esuberanza. C’è qualcosa di lei che però non tutti sanno: la nuova concorrente si sarebbe licenziata prima di iniziare la sua avventura all’interno del reality.

La verità su Giselda Torresan al Grande Fratello

La notizia arriva direttamente dall’azienda presso la quale era impiegata a Borso del Grappa: “Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi all’azienda”. Questo è quanto riporta Fanpage che, sentita la ditta, ha spiegato che Giselda Torresan si sarebbe dimessa prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. Fin qui non ci sarebbe niente di strano, direte voi, se non fosse che la concorrente in questione ha salutato i colleghi prima di entrare senza specificare di non essere più un’operaia turnista, nonostante abbia inserito questa voce perfino sul suo profilo Instagram, che conta 130000 follower, e che prima la definiva unicamente come outdoor influencer.

E non ci sono stati riferimenti di nessuna sorta neanche quando ha rivisto i suoi colleghi, dai quali si è congedata prima di varcare la Porta Rossa, in diretta. Addirittura, Alfonso Signorini ha specificato che Giselda sarebbe l’unica donna presente in fabbrica. Vero, almeno fino a poco tempo fa, ma la realtà dei fatti sembra ad oggi essere molto diversa.

Attorno al suo personaggio c’è comunque grande curiosità, motivo per il quale la scelta di non informare il pubblico rispetto alla sua decisione ha lasciato perplessi. Di sicuro, è pronta a dare del filo da torcere a tanti dei concorrenti che hanno fatto il loro ingresso presso il loft di Cinecittà e sembra che le piaccia molto parlare. Ha infatti stretto amicizia con tutti i suoi compagni e in pochissimo tempo, distinguendosi per la sua espansività e per il suo carisma.

Com’è il nuovo Grande Fratello

La Casa c’è, il conduttore anche, l’opinionista è solo una – Cesara Buonamici – che ha già collezionato la sua prima gaffe nel ruolo. I concorrenti sono tanti, mixati tra Vip e Nip, e qualcuno di loro è già emerso rispetto agli altri. Beatrice Luzzi ad esempio, la terribile Eva Bonelli di Vivere, ha già dato lustro delle sue capacità istrioniche finendo quasi sempre (o comunque molto spesso) nell’obiettivo della telecamera.

Grande curiosità si è poi scatenata intorno alla chef Rosy Chin, che ha già preparato uno dei suoi manicaretti per i compagni e che non sarebbe proprio sconosciuta ai più e su Grecia Colmenares, star di telenovelas che in men che non si dica ha rassettato il tugurio (sì, proprio quello spoilerato da Cesara Buonamici). Il ritmo è ancora lento, le dinamiche ovviamente inesistenti, ma fare una prova in questo senso – da parte della Rete – era doveroso. Il tempo è galantuomo, come si dice, e rivelerà o meno la buona riuscita dell’esperimento.