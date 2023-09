“Grande Fratello” perde già un concorrente VIP: salta l’ingresso di Mughini

Mancano poche ore all’inizio della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello e si profila qualche guaio all’orizzonte. Secondo un’anticipazione riportata da TvBlog, sempre ben informato a proposito del reality condotto da Alfonso Signorini, a quanto pare salta l’ingresso di Giampiero Mughini, giornalista e opinionista televisivo noto al grande pubblico per la sua parlantina pungente e sagace, oltre che per la partecipazione a programmi di successo come Ballando con le Stelle.

Perché salta l’ingresso di Giampiero Mughini al “Grande Fratello”

Questo Grande Fratello nuovo di zecca (o quasi) ha già preannunciato tante novità, prima fra tutte la decisione di Alfonso Signorini di non rivelare l’intero cast del reality, composto per la prima volta da VIP e NIP. Al momento i nomi ufficiali del gruppo dei famosi confermati dalla produzione sono soltanto tre: il campione olimpico Alex Schwazer, il volto delle telenovelas anni ’80 e ’90 Grecia Colmenares e l’attrice Beatrice Luzzi, celebre per aver interpretato Eva Bonelli nella soap opera Vivere.

E Mughini in tutto questo cosa c’entra? Già qualche settimana fa il giornalista era apparso nella rosa dei papabili concorrenti del GF anticipata da Dagospia e, proprio intervenendo sul portale di Roberto D’Agostino, lui stesso aveva lasciato intendere che vi fosse un fondo di verità dietro questa indiscrezione: “A breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico”, aveva detto.

Una conferma velata con un finale inaspettato. Proprio nel giorno della messa in onda della prima puntata del Grande Fratello, infatti, TvBlog ha riportato in esclusiva la notizia del mancato ingresso del giornalista all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Salta la partecipazione di Giampiero Mughini al Grande Fratello 2023. Il reality show, che ripartirà stasera su Canale 5 in prima serata, dovrà fare a meno di uno dei personaggi più attesi. Il suo ingresso nella Casa era stato anticipato nelle scorse settimane dal sito Dagospia. Anche se ufficialmente Mediaset non aveva mai confermato l’indiscrezione, la presenza dello scrittore al GF era praticamente sicura. Secondo quanto risulta a TvBlog, la mancata partecipazione di Mughini al programma condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuta a motivi personali. La speranza – di tutti – è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così a Mughini di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà”.

“Grande Fratello”, anticipazioni della prima puntata

Un inaspettato colpo di scena a poche ore dall’inizio del nuovo Grande Fratello, in onda lunedì 11 settembre come sempre in prima serata su Canale 5. Le aspettative sono alte, visti i turbolenti mesi che Alfonso Signorini e gli autori hanno dovuto affrontare. Pier Silvio Berlusconi era stato chiaro: basta sedicenti influencer e starlette di dubbia educazione, il reality show deve essere a misura di tutti senza volgarità né scene da dimenticare.

Il cast ormai è al completo, seppur siano trapelati pochissimi nomi ufficiali. Oltre ai tre VIP sopracitati, infatti, il Grande Fratello ha svelato altrettante carte NIP (in pratica i concorrenti sconosciuti): Letizia Petris, una fotografa laureata in comunicazione e marketing, Giselda Torresan, operaia turnista e Vittorio Menozzi, ingegnere con l’hobby per la musica e per la moda. In studio, invece, a far da spalla a Signorini sono la giornalista Cesara Buonamici, nelle vesti inedite di opinionista, e Rebecca Staffelli, che prende il posto di Giulia Salemi come esperta social.