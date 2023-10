Seo Copywriter & Web Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

I social sono uno strumento di sostegno per i reality show: nel caso del Grande Fratello, sono utili perché mettono in rilievo alcuni aspetti che potrebbero altrimenti passare inosservati. Ed è questo il caso della frase di Giampiero Mughini sull’ex compagna, riportata sui social e censurata dalla regia. Ancora una volta, il reality finisce al centro della polemica.

Giampiero Mughini, la frase sull’ex compagna: scatta la censura

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Giampiero Mughini è finito nuovamente al centro delle polemiche. Prima di tutto, ha violato infatti il regolamento, poiché ha aggiornato il resto dei concorrenti sulla Serie A. Ma il giornalista e opinionista TV si è reso protagonista di un’ulteriore dinamica, ben più gravosa, poiché ha raccontato un episodio legato all’ex fidanzata.

A Mirko e Vittorio, Mughini ha rivelato un aneddoto legato alla fine della storia d’amore con l’ex, che aveva scelto di restituire tutto ciò che le aveva regalato nel corso della relazione. “A quel punto le ho dato un ceffone”. La reazione dei coinquilini è stata immediata, visto il tono della conversazione e il gesto di Mughini. Anche sui social la reazione non si è fatta attendere: immediata la censura da parte della regia del Grande Fratello. Il video è diventato virale su X (ex Twitter), dove si sentono chiaramente le frasi di Mughini.

“La cosa ancora più squallida è che non si vergogna nemmeno di raccontare questa violenza”, ha commentato un utente, ripreso da Novella 2000. Numerose, in ogni caso, le segnalazioni dirette al Grande Fratello stesso, invitando autori e conduttore – Alfonso Signorini – a prendere una ferma decisione a riguardo. Per i social, Mughini andrebbe squalificato.

Quando ha infranto il regolamento del Grande Fratello

L’ingresso di Giampiero Mughini al Grande Fratello è stato enormemente chiacchierato. Dopo essere entrato nella Casa più spiata d’Italia, si è subito fatto riconoscere, tra confidenze calcistiche e persino un epiteto rivolto al Ministro delle Infrastrutture, ovvero Matteo Salvini. Richiamato dal Grande Fratello, Mughini si è ovviamente scusato: una scelta, quella della produzione, per prevenire qualsiasi ulteriore polemica.

Ora, però, dopo la frase sull’ex fidanzata, Mughini rischia nuovamente la squalifica. La linea del Grande Fratello è diversa rispetto agli anni passati: quest’anno, infatti, bastano le “scuse”, se così si può dire. Una scelta che ha lasciato perplessi gli spettatori del reality, che invece vorrebbero maggiore rigore nei confronti di queste dinamiche.

La gaffe sul padre di Heidi Baci

Da sottolineare anche la gaffe sul padre di Heidi. Mughini, infatti, ha commentato l’uscita di Heidi Baci. “Adesso che ho un quadro più completo parto da un fatto. L’uomo con il quale questa ragazza di 26 anni, quindi non una ragazzina, ma una donna compiuta, ecco, l’uomo con il quale lei aveva intavolato una relazione, Massimiliano, non è esattamente un trafficante di droga o un camorrista”. Insomma, un personaggio che di certo non trattiene quello che pensa, e che ad oggi è finito fin troppo spesso al centro delle polemiche. Il Grande Fratello sarà sempre disposto ad accettare le scuse? O prima o poi verrà ascoltato il volere degli spettatori?