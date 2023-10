Giampiero Mughini in poche ore ha infranto il regolamento del "Grande Fratello" e rischierebbe la squalifica, almeno in teoria. Intanto si scusa col pubblico

A poche ore (anzi, minuti) dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Giampiero Mughini ha infranto il regolamento del Grande Fratello. Qualcuno sui social aveva ironizzato a proposito del giornalista catanese, la cui parlantina non è di certo un segreto, insinuando che avrebbe potuto essere un degno erede di Riccardo Fogli, squalificato (da record) a meno di 24 ore dalla sua entrata in gioco. Ma quest’anno sembra che il trattamento riservato – almeno ad alcuni – concorrenti sia un tantino diverso.

Giampiero Mughini entra al GF e spiffera tutto

Stava ancora andando in onda la diretta del Grande Fratello di lunedì 16 ottobre quando, comodamente seduto sul divano tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, proprio con quest’ultimo si lasciato andare ad alcune confidenze calcistiche. Basterebbe questo per dire che Giampiero Mughini ha infranto il regolamento che vieta categoricamente ai concorrenti entrati nella Casa di rivelare alcunché a proposito di quanto accade fuori.

Ma c’è di più perché, in un video immortalato da alcuni utenti social durante la diretta streaming post-puntata, il giornalista catanese ha intrapreso una interessante conversazione con Samira Lui a proposito di un tema delicato come il razzismo. L’unico “problema” è che, riferendosi alla vicenda di Paola Egonu – nome prontamente censurato dalla regia del Grande Fratello – si è lasciato andare a una considerazione colorita sul Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Per farla breve, gli ha dato del “cretino”.

Mughini rincorso dalla censura, ma il pubblico lo ama

In meno di 24 ore Mughini è riuscito nell’impresa di infrangere il regolamento, spoilerando la classifica della Serie A di calcio prima e poi, non da meno, usando un epiteto poco gentile nei confronti di un Ministro della Repubblica italiana. E il pensiero va subito alla regia del Grande Fratello che, dopo il suo ingresso, ha una bella gatta da pelare: inseguire il giornalista passo dopo passo – o meglio, parola dopo parola – prestando attenzione a staccare la ripresa nel momento giusto. In una parola: censurarlo.

Chi segue assiduamente la diretta non ha potuto fare a meno di notare questo dettaglio, ovviamente conseguenza della nuova linea “decorosa” di Pier Silvio Berlusconi, ma non solo. Perché Mughini con i suoi discorsi “alti” e gli “scivoloni” (così li ha definiti lo stesso GF) si è già guadagnato l’affetto di moltissimi telespettatori che sui social non perdono occasione per esprimere il loro apprezzamento. Se a questo aggiungiamo che ha anche difeso Beatrice Luzzi, la Regina della Casa odiata dagli inquilini ma che straccia tutti a ogni televoto con percentuali imbattibili, la stima nei confronti del giornalista non può che crescere ulteriormente.

Nessuna squalifica, quest’anno bastano le “scuse”

Dopo esser stato più volte richiamato dal Grande Fratello, nelle ultime ore ha fatto capolino un video di scuse del giornalista, evidentemente richiesto dalla produzione per arginare quanto accaduto nella Casa. Ed è molto probabile che tutto si esaurisca così, con qualche secondo montato ad arte per mettere una pezza.

I telespettatori di vecchia data ricorderanno certamente che nelle edizioni precedenti non sono mancate squalifiche e punizioni per i concorrenti che infrangono il regolamento, a cominciare dallo squalificato dei record Riccardo Fogli, riuscito a farsi mettere alla porta (rossa) dopo neanche un giorno dal suo ingresso nella Casa a causa di una bestemmia. Ma pensiamo anche a Fausto Leali, squalificato per aver usato la N-word, la stessa che quest’anno è stata chiaramente pronunciata anche da Fiordaliso, per la quale non c’è stato però neanche una strigliata in puntata da parte di Signorini.

La sensazione è che quest’anno vi sia un trattamento un po’ diverso per i concorrenti. Il Grande Fratello risente di un cast spento a causa delle direttive dei piani alti e prova a creare dinamiche, col rischio che talvolta finiscano male – basti pensare al caso di Heidi Baci. Ma il pubblico è molto più attento di quanto si pensi e non gli sfugge niente.