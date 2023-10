Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, primo bacio al “Grande Fratello”

Al Grande Fratello 2023 sembra essere scoppiato l’amore. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono scambiati un dolcissimo bacio a favore di telecamere. Sono la prima coppia della Casa? La situazione è complicata e chiacchieratissima, perché la nota attrice di “Vivere” è sicuramente la più odiata dagli altri concorrenti, ma anche la più amata dal pubblico di Canale 5. Come stanno veramente le cose? Ma soprattutto, come è nato il loro flirt?

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: bacio al “Grande Fratello”

Un’intesa che andava avanti da giorni, un flirt insistito che per alcuni era finto e volto a prendere in giro l’attrice, e, invece, i due concorrenti hanno lasciato tutti a bocca aperta. È infatti esploso il feeling tra i due in un breve momento del pomeriggio di sabato 7 ottobre, scatenando la reazione degli altri inquilini.

La scena ripresa dalle telecamere mostra Beatrice Luzzi mentre si sta facendo un bagno, quando Giuseppe Garibaldi la raggiunge, l’abbraccia e intona con lei una canzone: “Mano nella mano”. Un abbraccio tira l’altro e dopo qualche carezza i due si sono scambiati un breve ma tenerissimo bacio sulla bocca. Insomma, nella Casa del Grande Fratello potrebbe essere nata la prima storia d’amore ufficiale.

Fonte: IPA

Un bacio di una coppia non del tutto inaspettata. Nell’ultima settimana i due concorrenti avevano stretto un rapporto speciale e intenso, che non era sfuggito neanche agli spettatori da casa. Negli scorsi giorni avevano poi palesato il reciproco interesse.

Il primo bacio nella Casa del “GF 2023”: la reazione degli inquilini

Nella Casa del Grande Fratello, si sa, tenere i segreti è veramente impossibile. Così al bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è subito seguita la reazione degli inquilini. Ad assistere alla scena il commentatissimo Massimiliano Varrese, uno dei protagonisti assoluti della stagione. Trovandosi davanti a loro ha commentato: “Sono rimasto così”, imitando una reazione sconvolta. “Auguri Bea, ci volevi tu per sbloccarlo. Il Grande Fratello è tuo, hai fatto tutto tu” – ha poi detto ad alta voce Ciro, rivolgendosi all’attrice. Un pronostico che, diciamocelo, era sulla bocca di tutti. Non è infatti un segreto che l’attrice catalizzi l’attenzione di social e affezionati del programma, nel bene e nel male.

Ciro ha continuato: “Se non fosse stato per me non sarebbe successo. Però senza lingua che bacio è?“. “Assurdo però, ci avete spiato?” ha commentato divertita la Luzzi. Chissà cosa dirà in proposito Alfonso Signorini nella prossima puntata, in onda lunedì 9 ottobre.

Nelle ultime settimane l’attrice, fedele alla sua tanto manifestata onestò, non ha fatto mistero del suo interesse per il ragazzo, tanto gentile ed apprezzato: “Lo trovo un ragazzo generoso, coraggioso e con un bel fisico”, aveva ammesso ai suoi inquilini il 3 ottobre. “Poi, effettivamente, ho un debole per la Calabria“. Dopo essersi lasciata il matrimonio alle spalle e con due figli ormai adolescenti, l’attrice potrebbe essere pronta ad aprire il suo cuore. Negli ultimi giorni con occhiate languide, abbracci, risate e confessioni confidenziali lei e Giuseppe hanno dato vita ad un feeling che li ha avvicinati sempre di più.

La dinamica che vede protagonista Beatrice Luzzi nell’attuale edizione del Grande Fratello anche al di là degli ultimi sviluppi sentimentali, è degna dei migliori manuali dei reality: in questo caso è il singolo che si schiera contro il gruppo e raccoglie il consenso popolare: come avevamo già ricordato, nel gioco tra carnefici e vittima, il senso di protezione degli spettatori li porta sempre a protendere per quest’ultimo, proprio come nel caso della Luzzi e come successo in altre edizioni del reality con Marco Bellavia, Federica Lepanto o Mauro Marin.