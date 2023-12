Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Protagonista assoluta dell’attuale edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha lasciato ‘momentaneamente’ il reality per motivi familiari. Eppure, stando agli ultimi aggiornamenti dalla casa più spiata d’Italia, l’attrice potrebbe addirittura non tornare in gioco: le frasi pronunciate dagli autori ad alcuni concorrenti, infatti, farebbero presagire un addio definitivo della Luzzi. Ma quali sono le reali probabilità di rivedere Beatrice in gioco?

GF, perché Beatrice è uscita dalla casa

Sono passate poco più di 24 ore da quando il Grande Fratello ha comunicato al pubblico e agli altri concorrenti della casa l’uscita momentanea di Beatrice Luzzi. Pur non avendo la produzione spiegato nei dettagli quali motivi abbiano provocato l’allontanamento dell’attrice, non ci è voluto molto al mondo del web per scovare le ragioni dello stop: il padre della concorrente, infatti, si sarebbe rotto il femore, e lei avrebbe deciso di stargli vicino in un momento così delicato. Tanto il pubblico quanto (inaspettatamente) gli altri concorrenti del reality stanno vivendo l’accaduto con grande apprensione, augurandosi che la protagonista indiscussa dello show possa presto varcare di nuovo la porta rossa.

Lo scenario, tuttavia, non sembra essere dei migliori: il signor Luzzi ha infatti 86 anni, e la convalescenza potrebbe essere piuttosto lunga. Beatrice, seppur a malincuore, potrebbe scegliere di dare la precedenza agli affetti rispetto al gioco che pur le sta regalando molto affetto e popolarità. E gli ultimi aggiornamenti da Cinecittà sembrano confermare questa ipotesi.

Le parole degli autori sull’uscita di Beatrice Luzzi

Amata, odiata, ma pur sempre al centro delle dinamiche: Beatrice Luzzi è la ‘mattatrice’ del Grande Fratello, e nelle ultime ore non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti, sono molto in ansia per la sua uscita. Anche quelli con cui l’attrice romana non aveva particolarmente legato, come Anita e Massimiliano Varrese. Tra i più preoccupati c’è chiaramente Vittorio Menozzi, con cui la protagonista della soap Vivere aveva instaurato una bella amicizia. E’ stato proprio lui a chiedere a Letizia Petris se ci fossero aggiornamenti sulle sorti dell’amica: “Mi hanno detto che dobbiamo pensarla con una persona in meno. Che dobbiamo pensare che non ci sia” ha risposto lei in modo poco confortante.

Notizie simili sarebbero state comunicate anche a Giuseppe Garibaldi, al quale il Grande Fratello avrebbe chiesto di organizzare nuovamente il balletto natalizio sostituendo le parti di Beatrice. A riportare l’aggiornamento ai compagni è stata, ancora una volta, Letizia: “La coreografia di Natale dobbiamo riadattarla pensandola senza Bea. Ragazzi è vero. Giuseppe è andato in confessionale e gli hanno detto questo. Mamma mia dobbiamo rifarla tutta”. Impossibile anche per Fiordaliso fare i conti con l’assenza di una persona a cui si era molto legata, e per la quale è molto preoccupata: “Si sente che non c’è e manca davvero. Poi a me basta che stia bene lei, vorrei sapere questo…Qui manca e mi dispiace…però ragazzi secondo me se non torna domani...”.

Supposizioni e ipotesi a parte, per conoscere quale sarà la sorte di Beatrice Luzzi bisognerà probabilmente attendere la prossima puntata del Grande Fratello. Ma, qualora i timori dei concorrenti dovessero rivelarsi fondati, il reality perderebbe la stella assoluta dell’edizione.