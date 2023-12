Se c’è un personaggio che ha conquistato il pubblico durante questa edizione del Grande Fratello è certamente Beatrice Luzzi, che si è trovata costretta ad abbandonare momentaneamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua assenza, tuttavia, sta facendo discutere all’interno della Casa del GF: Massimiliano Varrese ha commentato negativamente il suo abbandono. Sui social, com’era prevedibile, si è scatenato un moto di solidarietà nei confronti della Luzzi, che, no, non sta perdendo affatto consensi.

Beatrice Luzzi esce dalla Casa del Grande Fratello: il commento di Massimiliano Varrese

L’uscita temporanea di Beatrice Luzzi non è stata accolta nel modo migliore all’interno della Casa. In particolare, Massimiliano Varrese ha detto che starebbe perdendo consensi da quando è fuori dal reality show. Questa frase ha generato il classico flame sui social, poiché nessuno dei telespettatori ha gradito il commento. Si sono subito scatenati commenti di affetto e sostegno nei confronti dell’attrice su X.

“Io personalmente non guardo la diretta da quando è uscita e su X vedo solo tweet su Bea”, ha scritto un utente, come riportato da Il Messaggero, seguito da: “Ma come glielo spieghiamo che quella donna ha unito tutti i fandom e siamo tutti in ansia per il suo rientro?”. L’appoggio dei fedelissimi del reality show condotto da Alfonso Signorini va indubbiamente alla Luzzi. Intanto, lo staff della Luzzi ha fatto sapere su X: “Per il momento è chiusa in albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Siamo altamente fiduciosi che possa rientrare, ma non sappiamo quando”.

Perché Beatrice Luzzi ha abbandonato momentaneamente la Casa del Grande Fratello

Tutto è iniziato il 20 dicembre 2023, con un comunicato ufficiale sulla pagina del Grande Fratello, che ha annunciato l’uscita della Luzzi. “Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”. Naturalmente, negli ultimi giorni si sono aggiunte ulteriori indiscrezioni. In particolare, una notizia, nella giornata del 21 dicembre, ha destato diversi sospetti all’interno della Casa.

Giuseppe Garibaldi, chiamato a organizzare il balletto natalizio, dopo essere stato in Confessionale a parlare con gli autori, ha raccontato a Letizia di dover preparare la coreografia senza Beatrice. Letizia ha poi messo al corrente il resto dei concorrenti in Casa. “La coreografia di Natale dobbiamo riadattarla pensandola senza Bea. Ragazzi, è vero. Giuseppe è andato in confessionale e gli hanno detto questo. Mamma mia, dobbiamo rifarla tutta”. E se da una parte l’assenza di Beatrice Luzzi viene “attaccata” da Massimiliano Varrese, dall’altra c’è chi come Fiordaliso avverte un vuoto. ““Si sente che non c’è e manca davvero. Poi a me basta che stia bene lei, vorrei sapere questo… Qui manca e mi dispiace… però, ragazzi, secondo me se non torna domani…”.

Ma perché Beatrice Luzzi è uscita dalla Casa del Grande Fratello? Il motivo è di natura personale, come sostenuto dalla produzione. La ragione sarebbe da ricondurre, secondo i beninformati del web, alle condizioni di salute del padre, che si sarebbe rotto il femore. Non ci sono conferme né smentite, quindi la notizia va presa ugualmente con le pinze. Il legame della Luzzi con il padre è sempre stato profondo. “Ha perso le speranze con me. In passato è stato un genitore rigido e spesso non ha condiviso o apprezzato le mie scelte”, ma non per questo si sono mai allontanati.