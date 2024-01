Un’accusa gravissima, quella di Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese. In questa edizione del Grande Fratello abbiamo assistito a vari scontri, e la Luzzi è spesso stata presa di mira dagli altri concorrenti della Casa. Ora, la Luzzi ha apertamente parlato di molestie, che avrebbe subito dall’attore: affidando la confessione a Monia La Ferrera, ha definito il coinquilino come “capace di tutto”. Dopo il dialogo, immediato è stato l’intervento della regia, che ha preferito censurare il momento, forse per non scuotere troppo gli spettatori. Ma procediamo per punti.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi accusa Massimiliano Varrese di molestie

Nella puntata del 23 gennaio 2024 del Grande Fratello abbiamo assistito a vari scontri. Giunto alla 32esima puntata, la finale è ancora lontana – in programma a marzo, e subito dopo parte l’Isola dei Famosi – questa edizione non sta brillando né per lo share, né per la linea anti-trash. Perla Vatiero è stata molto diretta contro Beatrice Luzzi. Ma quest’ultima ha riservato delle riflessioni su Massimiliano Varrese dopo la puntata.

Stando a quanto riporta Fanpage, la Luzzi avrebbe parlato apertamente delle molestie subite con Monia La Ferrera. Un breve estratto è stato mandato in onda, ma ben presto la regia ha preferito inquadrare un’altra zona della Casa, lasciando gli spettatori piuttosto attoniti. “Max è capace di tutto”, ha rivelato. “Guarda, Monia, a me ha fatto molestie vere”. Un’accusa gravissima, quella mossa dalla Luzzi nei confronti di Varrese: i fan più affezionati del reality show sperano che si faccia luce sulla vicenda, chiedendo un chiarimento al conduttore, Alfonso Signorini, e alla regia stessa.

A cosa si riferisce Beatrice Luzzi

Le parole pronunciate dalla Luzzi non sono state sentite da Massimiliano Varrese, che dunque non ha potuto controbattere a quanto detto dall’attrice. Le ipotesi sono molteplici: non poche settimane fa, Varrese si è scusato con la Luzzi, ammettendo di aver spesso esagerato a causa di alcune frasi. Nella Casa molti hanno preso le sue parti, mentre il pubblico ha sempre condannato l’atteggiamento di Varrese sin dagli inizi (come dimenticare le vicissitudini con Heidi Baci?).

Su X (ex Twitter), sta circolando la clip in cui la Luzzi è intenta a parlare con Monia La Ferrera. Ma non è stato ripreso più di quanto riportato. In molti hanno bocciato la scelta degli autori di censurare il prosieguo della discussione: “Smettete di proteggerlo”, ha scritto un utente. Sarebbe necessario fare maggiore chiarezza a riguardo, dando anche l’opportunità a Varrese stesso di replicare.

Per la Luzzi, non sono state settimane facili: il lutto che l’ha colpita improvvisamente, dopo la perdita del papà Paolo Luzzi, l’ha costretta ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia per qualche giorno. Ed è lei, al momento, la favorita alla vittoria di questa edizione: una donna forte, che spesso è stata al centro di scontri e accesi dibattiti, ma che non si è mai piegata alle logiche e ai meccanismi dei reality show, senza perdere il suo smalto. Anche nell’ultima puntata del Grande Fratello si è difesa da Perla Vatiero, uno scontro nato per un diverbio sulla… lavatrice.