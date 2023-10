Non usa mezzi termini: Heidi Baci, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato in una lunga intervista a Verissimo della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. E, dopo aver motivato la sua scelta di lasciare il reality, ha lanciato fortissime accuse a Massimiliano Varrese: “Ha rovinato la mia esperienza”.

Heidi Baci, perché ha lasciato il GF

Tra le concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello, Heidi Baci ha lasciato tutti di stucco quando, dopo aver incontrato suo padre nella casa, ha deciso di lasciare lo show. Una scelta che molti hanno letto come non spontanea, ma fortemente influenzata dal volere paterno: “Sono uscita principalmente per mia madre. Per me non era possibile restare dentro sapendo che lei non stava bene. Mamma ha avuto diversi attacchi di panico, ha visto delle cose di me che non la convincevano. Si è resa conto che ero in difficoltà e questa cosa ha turbato tutti. I miei non sono abituati a vedermi in difficoltà, mettere muri e respingere situazioni che non amo” ha spiegato l’ex gieffina.

E a chi ha accusato il genitore di essere un ‘padre padrone‘ precisa: “Lo hanno chiamato così perché hanno attribuito a lui la mia uscita dalla casa, ma la scelta è stata mia. Mio padre mi ha solo avvisato di questa situazione, ma era qualcosa che avevo già avvertito dentro di me”- e ancora -“Il mio papà mi ha sempre lasciato libertà. A 19 anni sono andata via per studiare e ho fatto diverse esperienza. Non mi hanno mai trattenuta”.

Il controverso rapporto con Massimiliano Varrese

In merito a Massimiliano Varrese, con cui ha avuto una relazione piuttosto controversa tra le mura di Cinecittà, Heidi ha spiegato senza mezzi termini: “Lui mi ha rovinato il Grande Fratello. Non avrei dovuto tradire me stessa. Avrei dovuto mettere dei muri maggiori, essere più chiara. Max è un’anima irrequieta”. Un rapporto fatto di alti e bassi, che ha preso una piega – a detta della Baci – non sana:”Inizialmente ero incuriosita. Aveva quest’aria di uomo serio e saggio. Ma in un secondo momento la situazione è cambiata. Lui o voleva intimità o il nulla assoluto, ma è impossibile in una casa. La mia era solo curiosità o richiesta di complicità in un gioco. Il suo atteggiamento era ossessivo”.

E a questo atteggiamento ossessivo Heidi ha dato anche un nome: “Fa psicologia inversa: fa sentire in colpa l’altro per assumere atteggiamenti sbagliati. Massimiliano risponde a tutte le domande con altre domande. Ha colto i miei punti deboli, quando lo accusavo mi rimproverava “per che padre mi fai passare” e quindi io mi sentivo in colpa. Ho provato ad allontanarlo in modo più dolce per non rovinare la sua immagine, ho cercato di addolcire il mio atteggiamento solo per questo”.

GF, Heidi conferma la versione di Grecia

Qualche parola, infine, sulle rivelazioni fatte da Grecia Colmenares nell’ultima puntata del GF, in cui l’attrice aveva accusato Varrese di essersi avvicinato ad Heidi mentre lei dormiva, e di averla abbracciata senza il suo consenso: “E’ verissimo, veniva spesso a cercarmi. Non ne ho mai parlato perché avevo paura che si creasse un polverone, non volevo diventasse una cosa più grande di quella che era”.

E in merito all’episodio specifico ha fatto sapere: “Grecia non ha sbagliato a dirlo. Quella notte ero andata a dormire, ero nel dormiveglia quando lui è venuto, quindi mi sono spaventata. L’ho respinto, ero molto assonnata. Grecia che aveva il letto di fronte a me ha visto tutto e lo ha riportato”. Intanto, se la Baci ha deciso di abbandonare il reality, Varrese è ancora un concorrente al centro delle dinamiche, soprattutto a causa della forte rivalità con Beatrice Luzzi. Chi la spunterà?