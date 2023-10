I rapporti sentimentali all’interno della casa del Grande Fratello possono creare grandi tensioni. È qualcosa che abbiamo imparato a comprendere nelle dinamiche del programma. Questa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ha visto come assoluti protagonisti Massimiliano Varrese e Heidi Baci.

I due si sono scontrati spesso, con l’attore accusato d’essere troppo intenso, geloso e, in alcuni frangenti, presente. Quando però si è distanziato, lei ha accusato il colpo, chiedendo spiegazioni. È chiaro come facciano fatica a comunicare ma soprattutto a comprendere i rispettivi caratteri. In questo l’età ha di certo un peso.

Tutto lasciava però pensare alla possibilità di un nuovo riavvicinamento, magari nel corso dei prossimi giorni. Tutto impossibile, però, ora è certo. A decretare la fine della loro storia, a sorpresa, è stato il padre di Heidi, di colpo messasi in riga dinanzi al volere del genitore.

Il padre di Heidi attacca Massimiliano

Quanto andato in onda al Grande Fratello è una scena che farà discutere, di certo. Il padre di Heidi ha infatti messo piede in casa, furioso per il trattamento riservato, a suo dire, alla figlia da parte di Massimiliano Varrese.

Non ha usato mezzi termini, dicendosi devastato, insieme con sua moglie, per il “polverone inutile sollevato da un uomo più vecchio di lui”. L’ha definita una pugnalata al cuore vederla al suo fianco. Da quando questa storia ha avuto inizio, spiega, l’ha vista trasformata e senza il suo solito sorriso.

“La mamma non ti guarda più da quel momento. Le ho promesso che ti avrei riportata a casa. Io non permetto a nessuno di maltrattare mia figlia e calpestare la sua dignità. Non sottovalutare lo stato di tua madre”.

Un attacco diretto, dinanzi al quale Heidi si mette subito in riga. In pochi istanti la si vede di colpa più figlia che donna, forse anche un po’ bambina. Ammette d’aver sbagliato, accettando la versione del padre come sua al 100%, nonostante le sue frasi precedenti facessero pensare altro. Si è scusata e ha promesso d’aver chiuso la storia in quest’istante.

Massimiliano Varrese non ha avuto diritto di replica e il padre di Heidi non ha acconsentito a un faccia a faccia. Alfonso Signorini ha però preso le sue difese, sottolineando la gravità delle accuse rivolte (chi può dire che non ci saranno conseguenze in tribunale, ndr).

Il conduttore ha perso le distanze da certe affermazioni, dal momento che l’attore è stato definito come una sorta di predatore, che le si è “messo addosso, rovinando tutto il gioco”. Signorini spiega come da parte di Varrese non ci sia mai stata violenza o trattamento scorretto.

Massimiliano e Heidi: il confronto

Resta la grande sensazione che la vera pressione sia giunta dall’esterno e non dall’interno della casa. Heidi è sembrata particolarmente tesa e in soggezione dinanzi al padre, imbarazzata da ciò che i genitori possano aver visto e, dunque, pensato di lei.

La concorrente ha avuto fretta di concludere la conversazione, spiegando come in realtà la decisione di chiudere questa storia fosse già stata presa, prima dell’ingresso del padre. Quando poi Signorini le fa notare come le parole, prima, fossero state altre, eccola negare.

Il padre infine esce e non tiene fede alla promessa fatta, ovvero di portarla via. Heidi resta in casa ma l’attende il confronto con un deluso Varrese. Poche parole e nessuna scusa per le parole pesanti di suo padre, giustificato in quanto tale e, dunque, protettivo della sua bambina. A parlare è soltanto lei, dal momento che lui preferisce il silenzio, dopo quanto gli è stato riversato contro, ottenendo il pieno sostegno del pubblico. L’unica frase che lascia andare, colpendo nel vivo un nervo scoperto, è la seguente: “Ora ho capito di chi avesse paura Heidi, e non sono io”.

Heidi: addio al GF

Tensione alle stelle, con Heidi che sottolinea di non aver timore del giudizio di suo padre, prendendo in pieno le sue difese. Per quanto incredibile, dopo ciò che è stato detto, lei intima Varrese di fare attenzione nel modo d’esprimersi.

Lui, in quanto padre, lascia intendere di voler apprendere da questa storia come non comportarsi nei confronti di sua figlia, che lascerà libera di crescere senza oppressioni. Per Signorini però non basta, non ancora. Chiede infatti spiegazioni alla concorrente, che aveva addirittura difeso Massimiliano, quando proprio il presentatore lo aveva visto un po’ opprimente. Lei di fatto spiega d’aver mentito in precedenza e, certa del fatto di voler chiudere, non voleva descriverlo in maniera negativa, pur pensando certe cose di lui.

Il risultato? Tutti i concorrenti a consolare Heidi in lacrime, che intende uscire. Un vero e proprio psicodramma, che prosegue in confessionale. Si dice preoccupata per suo padre e pronta ad abbandonare il programma, avendo intuito come ci sia qualcosa che non va in famiglia. Le viene così data la chance di parlare in privato con i suoi genitori. Si conclude così una vicenda molto surreale al GF.