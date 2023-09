Non c’è dubbio, e Alex Belli “insegna”: abbiamo sempre bisogno di un game all’interno della Casa del Grande Fratello. Siamo ancora alle prime battute, ma la nuova edizione del GF ha i suoi protagonisti: da Beatrice Luzzi a Massimiliano Varrese, siamo rimasti inevitabilmente colpiti da Heidi Baci. Durante la sesta puntata del Grande Fratello andata in onda il 28 settembre 2023, un po’ di fuoco e fiamme ci sono state (finalmente), soprattutto tra Heidi Baci e Anita Olivieri. Ad alimentare le scintille ci ha pensato (a sorpresa) Cesara Buonamici.

Grande Fratello, lo scontro tra Heidi Baci e Anita Olivieri

I concorrenti nella Casa sembrano aver ascoltato l’appello di Alfonso Signorini, che sperava di smuovere un po’ le acque: rispettosi ed educati sì, ma noiosi no. E ora c’è il desiderio di tirare un po’ fuori le unghie e i denti. Il Grande Fratello, del resto, è un gioco: Heidi Baci e Anita Olivieri sono pronte a giocare. La Baci è destinata a diventare la nuova Soleil Sorge: bellissima, consapevole della sua bellezza, ma anche spontanea e autentica, pronta a conoscere gli altri, ad aprirsi alle nuove amicizie.

Nella diretta della sesta puntata del Grande Fratello, qualche nodo è venuto al pettine, e proprio Heidi è stata la grande protagonista, tra la “storia” (o dovremmo dire il game, per citare Alex Belli) con Massimiliano Varrese, a cui ha dato picche, e la compagna d’avventura Anita, che invece l’ha giudicata un po’ troppo, andando sul personale, come si dice in questi casi. Ma perché?

Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire la possibilità di far parlare le due donne, con lo zampino di Cesara Buonamici, che, sì, avrebbe le carte in tavola per vestire davvero i panni di opinionista, ma risulta ancora troppo frenata. “Non prendeteci in giro”, così il conduttore ha invitato le due donne a un faccia a faccia.

Cesara Buonamici alimenta lo scontro: “Gatta morta e invidiosa”

“Sai che sei una persona piacente”, ha detto Anita a Heidi. “Io sono molto diversa da lei. Lei va da tutti“. Una frase che ha ovviamente aperto a un dialogo acceso, un po’ stile fuoco e fiamme, un grande classico dei reality show, nonostante lo sforzo di Pier Silvio Berlusconi di voler seguire una linea anti trash a tutti i costi.

“Mi dà fastidio, ognuno può avere la sua idea, ma lei è sempre in mezzo a criticare. La vedi in ogni puntata che ha qualcosa da dire per chiunque, fa finta di essere una persona diretta ma in questo caso non lo è stata”, ha replicato Heidi, accusata di essersi avvicinata un po’ troppo a Vittorio, con cui in realtà ha semplicemente un buon feeling.

E proprio a questo punto Cesara Buonamici non è rimasta in silenzio, ma ha deciso di stuzzicare le concorrenti. “Anita, secondo te Heidi è una gatta morta? Heidi, secondo te Anita è invidiosa?”. Con “gatta morta”, le vibes ci hanno riportato indietro nel tempo: come dimenticare Marina La Rosa e la primissima edizione del Grande Fratello?

Vogliamo dire, però, che non è questo il caso, tanto che anche Anita ha messo subito un freno. “Gatta morta non è la parola giusta, è una persona attiva, io sono passiva. Lo è anche con gli uomini”. E, del resto, anche Heidi non ha voluto esagerare. “Non penso sia invidiosa, spero di no, non lo so, non avevo nulla contro di lei”. Tutto è bene quel che finisce bene. Forse Cesara Buonamici si aspettava una risposta diversa, tanto che ha concluso con: “Sono due primedonne“.