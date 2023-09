“GF”, Signorini inciampa e sbaglia tutto con Staffelli: Cesara Buonamici salva la situazione

Alfonso Signorini ha rischiato grosso alla quarta puntata del Grande Fratello 2023, eccezionalmente in onda di giovedì. Il reality show ha lasciato momentaneamente la serata del venerdì, dopo aver riscontrato ascolti non proprio lusinghieri, per tentare quella del giovedì. Confermato sempre l’appuntamento del lunedì anche se questa edizione del programma, definita da qualcuno dei buoni sentimenti e anti-trash, fatica a decollare.

“Grande Fratello 2023” quarta puntata: Signorini tra scivoloni e gaffe

Aprendo la quarta puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha rischiato di farsi molto male. Mentre entrava in studio il conduttore è inciampato, per fortuna senza gravi conseguenze. “Buonasera, buonasera soprattutto agli amici a casa… Mi stavo ammazzando…”, ha detto senza nascondere un certo timore per quello che poteva accadere. Però, forse ancora spaventato da quanto accaduto, è poi incappato in una gaffe che ha coinvolto Rebecca Staffelli, l’opinionista dei social che ha preso il posto di Giulia Salemi.

Alfonso Signorini ha presentato la 25enne come Valeria Staffelli, tirando così in ballo il famoso padre della conduttrice. Rebecca Staffelli è infatti la figlia dello storico inviato di Striscia la notizia, noto per la consegna del Tapiro d’oro. La ragazza non si è di certo arrabbiata ma ha reagito con un sorriso al lapsus di Signorini. E, con grande classe ed eleganza, non si è scomposta neppure quando, qualche ora dopo Alfonso ha continuato a chiamarla erroneamente Rachele.

“Grande Fratello 2023”: tutti pazzi per l’opinionista Cesara Buonamici

Se Alfonso Signorini è costretto a destreggiarsi tra gaffe e scivoloni, Cesara Buonamici sta lasciando il segno nel suo inedito ruolo di opinionista. Erano in pochi a scommettere sulla garbata giornalista ma il mezzobusto del Tg5, puntata dopo puntata, sta facendo la differenza in questa edizione del Grande Fratello. Con pacatezza riesce sempre a dire la sua, mettendo spesso a tacere gli inquilini della Casa più spiata d’Italia.

È accaduto anche durante la quarta puntata del GF, quando Claudio Roma ha etichettato Fiordaliso per via della sua età. Durante il gioco della verità il gieffino ha rivelato che, secondo il suo pensiero, la cantante avrebbe meno sogni di lui e degli altri partecipanti avendo già vissuto parecchi anni. Parole che non sono piaciute più di tanto a Fiordaliso e neppure a Cesara Buonamici, che ha messo così a tacere Claudio: “C’è modo e modo e lei è stata una gran signora a risponderti così. L’argomento dell’età non è mai un argomento, tantomeno con una donna”.

Un’affermazione secca e pungente che ha mandato in estasi i telespettatori sui social network. “Cesara top”, hanno scritto in molti su Twitter. “Asfaltato”, hanno evidenziato altri. “Fate una statua a questa donna”, ha avanzato un altro utente. Tanti, tantissimi, hanno cambiato idea su Cesara Buonamici e la ritengono decisamente perfetta nei panni dell’opinionista del GF.

“Grande Fratello 2023”: tutti contro l’attrice Beatrice Luzzi

Intanto al Grande Fratello si complica la situazione di Beatrice Luzzi. L’attrice, famosa ai più per il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera Vivere, ha letteralmente tutta la Casa contro. Beatrice è stata definita la più ipocrita dagli altri inquilini. Un giudizio che ha mandato su tutte le furie la diretta interessata, che non si aspettava soprattutto di ricevere una critica del genere da parte di Giselda.

“Se posso permettermi di dire, sono rimasta sbalordita dal fatto che il gioco consisteva nell’essere onesti e rispondere con onestà alla domanda, ovvero chi consideri il più ipocrita. – ha detto Beatrice in diretta – Credo, come sia chiaro a tutti, che non hanno risposto onestamente. Mi sembra che alla fine di tutta la discussione non sia la parola adatta”.

La Luzzi ha poi avuto da ridire, ancora una volta, su Rosy Chin, con la quale non è mai riuscita ad instaurare un vero rapporto e non ha esitato a definire Massimiliano Varrese un bluff. Per Fiordaliso, invece, non è un caso che il gruppo attacchi le più famose, ovvero lei e Beatrice.