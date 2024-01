La puntata del Grande Fratello del 29 gennaio si è aperta con uno scontro al vertice tra Beatrice Luzzi e Perla. Le due hanno affrontato una settimana a dir poco turbolenta, nel corso della quale non si sono risparmiate.

La vicenda è andata ben oltre la semplice antipatia, con parole grosse volate nella casa di Cinecittà. Tutto è stato mostrato in diretta, o almeno un ricco riassunto, per poi spingere le due a un faccia a faccia in puntata, con Alfonso Signorini a fare da giudice (al solito).

Beatrice si è mostrata certa delle proprie ragioni, al solito. Convinta di poter surclassare Perla con la forza della propria dialettica. Si è però ritrovata di colpo spalle al muro. A costringerla è stata Cesara Buonamici, le cui parole sono state generalmente apprezzate.

Beatrice Luzzi contro Perla

C’è grande confusione nella casa del Grande Fratello. Gli scontri verbali sono all’ordine del giorno e anche gli addetti ai lavori fanno fatica a capirci qualcosa. È la prima cosa che Cesara Buonamici chiede ad Alfonso Signorini a puntata iniziata: “Ma hai capito qualcosa di quello che sta succedendo?” La risposta del conduttore è emblematica: “Non sto capendo più niente”.

Dopo queste premesse incoraggianti, si passa subito a uno dei punti chiave della settimana, lo scontro tra Beatrice e Perla. L’ex di Temptation Island si dice certa d’aver ormai inquadrato l’attrice. La reputa una manipolatrice. Il suo ruolo da vittima le ha permesso di restare così a lungo in casa, gettando ombre sugli altri.

In quest’analisi ha il supporto di molti, come ad esempio Giuseppe Garibaldi, ormai sempre pronto a dar contro all’ex, per così dire. Per l’attrice si tratta di uno scontro tra due classi differenti. Perla è differente da lei per modi e contenuti. Non apprezza il suo linguaggio e non accetta critiche da una come lei.

La ragazza, dal canto suo, le rinfaccia d’essere manipolatrice e crudele. L’esempio che porta alla luce riguarda Letizia. L’ha infatti spinta al pianto con le sue parole taglienti. Luzzi però si difende, raccontando una versione dei fatti edulcorata rispetto a quella svelata dalla stessa Letizia.

Beatrice l’ha accusata di non esserle stata accanto, per poi mostrarsi indelicata nel parlare di suo padre in terapia intensiva. Ha di fatto lasciato intendere che Letizia non potesse capire tale dolore. La giovane ha però perduto il genitore tempo fa e, comprensibilmente, questo è un tasto delicato per lei.

Il giudizio di Cesare Buonamici

Il pubblico si è schierato in maniera netta, almeno quello in studio. Il bonus compassione per Beatrice Luzzi, dopo la morte di suo padre, sembra ormai esaurito. Cesara Buonamici ha visto un’accelerazione eccessiva nei suoi modi e soprattutto nelle sue parole.

Una sorta di attacco strumentalizzato a una strategia di qualche sorta. L’opinionista ha fatto riferimento in particolare a una frase pronunciata in settimana. L’attrice si è detta preoccupata da Perla. Spaventata perché potrebbe tentare di ucciderla. Il tutto a causa di un vocabolario da strada che trova violento.

La giornalista non si è trattenuta: “Quando dici che temi che ti possa uccidere, ma fai sul serio?”. Molti in casa non si trattengono e sostengono l’opinionista con un convinto applauso. Rumori fragorosi giungono anche dal pubblico in studio. Point, set e match, verrebbe da dire in questo periodo di festeggiamenti per Jannik Sinner.