Il ritorno di Beatrice Luzzi ha inevitabilmente portato scompiglio al Grande Fratello e Cesara Buonamici non ha perso occasione per lanciarle un commento piccato

Sono trascorsi ormai molti mesi dall’inizio di questo Grande Fratello ed è inevitabile che si siano acuite simpatie e antipatie. Non che la Casa sia mai stata unita e coesa, come dimostrano le numerose liti (anche piuttosto pesanti) avvenute tra coinquilini, ma è anche vero che l’uscita e poi il ritorno di Beatrice Luzzi sembra aver acuito le divisioni. Se a questo aggiungiamo l’entrata in gioco di due nuovi concorrenti, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, ecco che il quadro si completa: si sono creati due schieramenti ben precisi nei quali, ancora una volta, l’ago che fa pendere la bilancia è proprio l’attrice dalla rossa chioma.

Il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello cambia gli equilibri

Sempre che di equilibri si possa parlare, la Casa del Grande Fratello ha visto il rientro in gioco di Beatrice Luzzi dopo il terribile lutto per la perdita del padre e questo ritorno – che forse alcuni inquilini avevano sperato non avvenisse – ha inevitabilmente avuto un peso. Beatrice è sempre stata una sorta di ago della bilancia con il ruolo ingrato di spostare l’attenzione verso alcuni comportamenti e questioni su cui i telespettatori esprimono poi il proprio giudizio.

Beatrice divide il pubblico ma anche la Casa. L’attrice ha ammesso che i due gruppi evidenziati da Alfonso Signorini nel corso della diretta di lunedì 15 gennaio esistevano già prima, ma è anche vero quanto ribadito dallo stesso conduttore: l’entrata dei due ultimi arrivati, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, hanno acuito le divisioni. I due concorrenti hanno parteggiato sin da subito per la Luzzi per un naturale feeling, che alcuni sostengono sia in fondo soltanto una strategia, e questo ha fatto sì che al rientro l’attrice di Vivere si sia coalizzata con loro, separandosi dal resto della Casa.

Cesara Buonamici e le frasi “maschiliste” di Beatrice Luzzi

Al netto delle antipatie che la Luzzi è riuscita ad attirarsi nel corso di questi mesi di Grande Fratello, anche dopo il rientro nella Casa non sono mancate le discussioni. Una di queste era avvenuta in studio proprio nella scorsa puntata quando l’attrice si è vista costretta a prendere le difese di Vittorio Menozzi, al quale si è molto affezionata. Vittorio era stato accusato da Letizia e Paolo, unica coppia formatasi in questa edizione, di avere degli sguardi di troppo per la ragazza e dei comportamenti – come il fatto di girarle attorno mentre è in intimo – che hanno scatenato la gelosia del fidanzato.

Anche in questa puntata la Luzzi ha sottolineato l’assurdità di tali affermazioni, sottolineando come Letizia sia una donna “disinibita”. Senza alcuna ammirazione, ci ha tenuto a sottolineare l’opinionista Cesara Buonamici che non è stata affatto dolce con la concorrente: “Trovo personalmente un po’ di fastidio quando una donna attacca un’altra donna, soprattutto quando si usano degli elementi di denigrazione tipicamente maschili. (…) Perché dire quella frase lì?”.

“Siccome stavano dicendo che Vittorio si permetteva di dire che le guardava quando si cambiavano, mi sono permessa di dire che se una fa la doccia in maniera disinibita o gira in costume in Casa mi pare normale non porsi questo problema. (…) Che giravi col sedere di fuori era un dato di fatto“, ha controbattuto Beatrice Luzzi senza lasciarsi scalfire dal commento piccato dell’opinionista.