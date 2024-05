Ascolti tv del 2 maggio, l’Europa League è la più vista. Geppi Cucciari in rialzo

Fonte: Getty Images Geppi Cucciari

Seratona ieri in tv, la sfida degli ascolti del 2 maggio si è giocata tutta, è proprio il caso di dirlo, tra la Uefa Europa League con la partita Roma vs Bayer Leverkusen su Rai 1 e la fiction turca di grande successo, Terra Amara su Canale 5.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 l’ultima puntata di stagione di Splendida Cornice dove Geppi Cucciari ha ospitato il regista Ferzan Özpetek con la sua ultima opera letteraria dal titolo Cuore Nascosto, l’attore Vinicio Marchioni in veste di scrittore con il libro intitolato Tre Notti e Pasquale Petrolo meglio conosciuto come Lillo. E ancora l’attrice e regista Serra Yilmaz, Kabir Bedi, il vignettista Andrea Spinelli, Norma Bargetzi e Bruna Molinari dell’associazione “Anziane per il clima” e Nico Acampora, educatore e fondatore di PizzAut in collegamento da Monza. Spazio poi alla musica con Elio e i Negrita e alla danza con la performance Take Me With You del Poznań Opera Ballet.

Su Rete 4 Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio ha dato spazio alla festa del Primo Maggio, al centro del dibattito politico, anche e soprattutto alla luce delle ultime manovre economiche varate dal governo.

In puntata il generale Roberto Vannacci è tornato sulla propria candidatura alle Europee per arrivare alle più divisive fra le sue idee, criticate anche da alcuni membri della Lega. Infine, il caso Saman, con le motivazioni che hanno portato alla condanna in primo grado dei familiari.

Prima serata, ascolti tv del 2 maggio: Geppi Cucciari chiude in rialzo

Su Rai 1 la semifinale di andata di Europa League Roma-Bayern Leverkusen ha conquistato 4.078.000 spettatori pari al 19.8% di share (primo tempo a 4.490.000 e il 20.7%, secondo tempo a 3.696.000 e il 18.9%, pre e post nel complesso: 2.465.000 – 13.4%). Su Canale5 Terra Amara ha appassionato 2.783.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Quello che non so di te è piaciuto a 1.189.000 spettatori pari al 6.4%.

Su Italia1 Mission: Impossible Rogue Nation ha incollato alla tv 1.154.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.152.000 spettatori pari al 6.7% (presentazione di 16 minuti: 1.108.000 – 5.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.039.000 spettatori (7.2%). Su La7 Piazzapulita interessa 754.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 la semifinale di andata di Conference League Fiorentina-Brugge ottiene 492.000 spettatori con il 2.4% (primo tempo a 445.000 e il 2.1%, secondo tempo a 539.000 spettatori e il 2.8%). Sul Nove Comedy Match raduna 677.000 spettatori con il 3.5%.

Access Prime Time, dati del 2 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti 4.850.000 spettatori (23.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.797.000 spettatori pari al 17.6%. Su Rai2 TG2 Post segna 815.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ottiene 1.272.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre piace a 1.339.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.817.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 800.000 spettatori con il 3.8%.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.598.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Uefa Europa League segna 384.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 675.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 2 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.125.000 spettatori pari al 24.4% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.453.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.016.000 spettatori (16.8%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.084.000 spettatori (20.5%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 461.000 spettatori (3.2%). SWAT ottiene 683.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 281.000 spettatori con il 2.1% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 517.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.284.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 1.124.000 spettatori pari al 5.9% e La Gioia della Musica raccoglie 1.014.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 707.000 spettatori (3.8%). Su La7 Padre Brown raduna 206.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 350.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? piace a 363.000 spettatori (2.1%).