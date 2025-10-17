Ascolti tv del 16 ottobre, Michelle Hunziker contro Geppi Cucciari e Cristiana Capotondi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Una serata televisiva al femminile quella di giovedì 16 ottobre. Michelle Hunziker, Geppi Cucciari e Cristiana Capotondi si giocano il podio degli ascolti in prima serata, mentre al solito nel prime time Stefano De Martino e Gerry Scotti si sfidano all’ultimo colpo di share.

Affari Tuoi su Rai 1 pare avere pochissime speranze nella vittoria degli ascolti tv. Il pubblico continua ad apprezzare maggiormente La Ruota della Fortuna su Canale 5. Dopo Gerry Scotti è toccato a Michelle Hunziker proseguire sulla scia del successo del game show con Io Canto Family.

Su Rai 1 invece è andata in onda una nuova puntata della fiction, La ricetta della felicità, mentre su Rai 3 ha debuttato Geppi Cucciari con la nuova stagione di Splendida Cornice. Woody Allen e Gianni Morandi sono stati i primi ospiti.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha ospitato Matteo Renzi. Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 sera. La7 ha trasmesso Piazzapulita.

Prima serata, ascolti tv del 16 ottobre

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 16 ottobre

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 16 ottobre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

