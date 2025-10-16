Angelo, concorrente della puntata del 16 ottobre 2025 di "Affari Tuoi" è riuscito a spiazzare De Martino con le sue risposte ma il conduttore ha replicato con ironia

Nella puntata del 16 ottobre 2025 di Affari Tuoi, il concorrente prescelto per provare a vincere il montepremi di 300.000 euro è stato quello del Molise. Si trattava di Angelo, un elettricista di 24 anni, che arrivava direttamente da Agnone, in provincia di Isernia. Per salutare al meglio il concorrente, infatti, è stato diffuso in studio il suono dei rintocchi di alcune campane, visto che la sua cittadina d’origine è conosciuta proprio per la produzione di questo particolare strumento. Durante l’episodio non sono mancate le emozioni e i siparietti divertenti.

Angelo, giocata complicata ad “Affari Tuoi”

Angelo ha intrattenuto i telespettatori di Rai Uno, nella serata del 16 ottobre 2025, partecipando allo show televisivo Affari Tuoi come concorrente. Il protagonista della puntata ha svelato a Stefano De Martino di essere fidanzato ma di aver, in ogni caso, scelto di farsi accompagnare in quest’avventura dal cugino Alessio: “Io ho pensato un po’ al futuro, dovessi fare che vinco qualcosa stasera, mi sono portato la guardia del corpo per uscire da qua”. Anche il conduttore ha commentato la presenza scenica importante del parente del concorrente: “Mi ha stretto la mano, mi ha fatto male, guarda quanto è grosso”.

Angelo ha condotto la sua partita con coraggio e con la convinzione che il pacco nero potesse essere quello più fortunato. Durante la gara ha anche deciso di cambiare il suo pacco numero 2 con quello che portava impresso il 4, dando una motivazione del tutto particolare per questa sua scelta: “Due più due fa quattro”.

La giustificazione poco articolata data dal concorrente, però, ha lasciato interdetto Stefano De Martino che ha lanciato un ironico messaggio ai telespettatori: “Questo è il livello delle persone che noi cerchiamo, avete capito si?”. Quando la sua partita si è fatta via via sempre più complicata, Angelo si è lasciato andare anche a una battuta divertente: “Da casa è più bello comunque”. Il conduttore, però, anche in questo caso, ha dimostrato di avere la risposta pronta: “Più facile sicuramente, solitamente il coraggio viene premiato”.

Alla fine Angelo ha accettato l’offerta di 15.000 del Dottore lasciando il suo pacco che ne conteneva 30.000.

Il siparietto Ballando con le stelle

Stefano De Martino ha condotto, ancora una volta, con grande maestria la puntata del 16 ottobre 2025 di Io Canto Family. Il conduttore ha coinvolto nel gioco televisivo anche uno degli spettatori presenti nel pubblico in studio che, secondo lui, era del tutto somigliante a un politico famoso: “Vedo tra il pubblico, le posso dire una cosa? Lei è identico spiccicato al Senatore Razzi”.

L’esponente del pubblico è stato al gioco e, in seguito, Stefano De Martino ha deciso di coinvolgerlo anche in un siparietto divertente sulla falsa riga di Ballando con le stelle: “Senatore lei la conosce la nostra coreografia? Ballerino per una notte questa sera il Senatore Razzi”. Il malcapitato spettatore ha ballato, quindi, in coppia con Herbert Ballerina, che già in precedenza si era prestato alla caratteristica tastata portafortuna, spesso protagonista dello show televisivo. Il comico ha commentato con grande ironia i suoi interventi nella puntata di Affari Tuoi: “Dopo la tastata e questo ballo…”.