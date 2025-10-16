Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Una puntata importante per La Ruota della Fortuna, quella di giovedì 16 ottobre. Gerry Scotti ha infatti potuto annunciare una nuova campionessa. Dopo tre puntate è stato battuto Marco da Ancona, che ha ottenuto quasi 100mila euro. Ecco chi ha preso il suo posto.

Una gara affascinante

Nel corso della puntata ci sono stati svariati momenti extra gioco, per così dire. Gerry Scotti è rimasto folgorato dall’aspetto di uno dei nuovi concorrenti, Tommaso da Prato. Il suo viso, il suo sorriso ma soprattutto il suo baffo lo hanno fatto tornare indietro nel tempo. In lui ha rivisto un volto tipico degli attori degli anni ’70. In breve è saltato fuori anche un simpatico soprannome: “Il baffo che conquista”.

Sguardo rivolto anche al suo giovane nipote tra il pubblico. Capigliatura che non passa inosservata, la sua, che il presentatore definisce afro, sottolineando come le sue battutine siano frutto di invidia. Anche Samira Lui ha voluto dire la sua, suggerendo una somiglianza con Andrea di Kiss Me Licia.

Nuova campionessa

Dopo tre puntate si è concluso il percorso di Marco. Il campione ha salutato tutti con una scatola del gioco de La Ruota della Fortuna e quasi 100mila euro in tasca. Per una porzione della gara sembrava Tommaso quello destinato a sostituirlo, a dire il vero, ma poi la fortuna gli ha girato le spalle.

Ha beccato il tassello della Panda, dunque non torna a mani vuote, ma avrebbe potuto ambire ad altro. Chance invece per Sara, che nella volata finale si mette in mostra e conquista il titolo di campionessa. Ha appena 19 anni e viene da Mugnano, in provincia di Napoli. Sorriso che conquista e grande compostezza nei modi, ma soprattutto grande rapidità di ragionamento.

Quanto ha vinto

Sara ha sorpreso tutti, Gerry Scotti in primis, quando al gioco finale ha indovinato la prima frase in appena 3 secondi. Non ha neanche dato il tempo al presentatore e a Samira Lui di ragionare. La valletta le ha fatto i suoi più sinceri complimenti: “Che sangue freddo”.

Un vero fenomeno la giovane Sara, che per fortuna Gerry non chiama Bionda come successo precedentemente. La seconda frase, infatti, l’ha indovinata in appena 13 secondi. Due buste verdi a tempo di record e poi anche la terza diventa verde, con ben 9 secondi ancora da utilizzare. Un vero e proprio trionfo per la neo campionessa.

Samira Lui si commuove e Gerry apre la seconda busta, che contiene 5mila euro. La busta numero 1 contiene invece il jolly che regala la spesa per un anno alla famiglia. Un premio extra assicurato e consegnato subito a mamma e papà tra il pubblico. Non resta che la terza busta, dunque, che regala ben 10mila euro a Sara, che può festeggiare.