Samira Lui a Verissimo: “Non ho mai conosciuto mio padre e i miei fratelli”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscere Samira Lui grazie al game show La Ruota della Fortuna: accanto a Gerry Scotti la showgirl si mostra sempre sorridente e con la battuta pronta, ma nasconde un passato tutt’altro che semplice. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex gieffina ha parlato del difficile rapporto con il padre, che non ha mai conosciuto, e del legame speciale con mamma Doretta.

Samira Lui: “Non ho mai conosciuto mio padre”

Sul piccolo schermo si mostra sempre raggiante e ironica, ma ci sono stati momenti in cui il sorriso non ha illuminato il volto di Samira Lui: la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna si è lasciata alle spalle un passato molto doloroso, caratterizzato da un padre assente che non ha mai conosciuto.”Siamo sempre sempre state io e mia mamma, sempre lei ed io. Ma mi ritengo fortunata a essere stata cresciuta da una famiglia grandissima, formata solo da mia mamma, ma grandissima”, ha raccontato la showgirl a Verissimo.

Sua madre Doretta, infatti, rimase incinta quando era molto giovane, e decise di portare avanti la gravidanza da sola, senza un compagno al suo fianco: ad oggi, Samira non ha mai visto personalmente suo padre, anche se si sono scritti in diverse occasioni. “C’eravamo sentiti più di due anni fa, c’eravamo scambiati dei messaggi su Whatsapp. Mi aveva vista in tv al Grande Fratello e mi disse che ero bellissima e che mi voleva bene. Ma come fai a voler bene a una persona che non conosci?“, ha spiegato Lui a Silvia Toffanin. L’uomo, a quanto pare, si sarebbe rifatto una famiglia: “Ci sono dei fratellastri, che non so cosa sanno, forse niente o poco. Alcuni sono anche piccolini, molto più piccoli di me”.

Samira e il bellissimo rapporto con i nonni

Nonostante l’assenza del padre, Samira Lui ha comunque spiegato di aver vissuto un’infanzia serena, soprattutto grazie all’affetto dei suoi nonni: “Mi hanno cresciuta loro. Mia mamma lavorava molto e finito l’asilo, finita la scuola andavo da loro. Sono stati dei pilastri per la mia educazione”. Se da piccola amava “fare un po’ la protagonista”, oggi la bella 27enne è riuscita a realizzare il suo sogno lavorando accanto ad un mostro sacro della tv come Gerry Scotti, che lei definisce “un colosso, un simpaticone”.

E l’amore? Anche quello va a gonfie vele: da sette anni Lui è legata a Luigi Punzo, modello e luxury concierge napoletano. “È geloso però non me lo fa pesare, mi stima tanto e si fida di me. Mi rispetta come persona e come fidanzata“, ha raccontato Samira. Nonostante la crescente popolarità e un pizzico di gelosia, la love story non sembra conoscere crisi: “Ci amiamo tantissimo, sin dal primo giorno. Matrimonio? Siamo insieme da tanti anni, adesso si attende e vediamo, però stiamo tanto bene insieme”.

Insomma, conciliare carriera e vita privata non sembra essere al momento un grosso problema per la showgirl, che finalmente, dopo tanto dolore, può sorridere per tutto quello che il destino le ha riservato.