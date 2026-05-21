Ascolti tv del 20 maggio, Michelle Hunziker fa scintille con Pierfrancesco Favino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Michelle Hunziker

La serata televisiva di mercoledì 20 maggio ha visto un’insolita, quanto interessante, sfida tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. È la prima volta, almeno recentemente, che i due si scontrano per ottenere il primato dello share.

Su Rai 1 infatti è andato in onda in prima visione il film, Comandante, che ha per protagonista Pierfrancesco Favino. Mentre su Canale 5 Michelle Hunziker con Alvin ha condotto TIM Battiti Live Spring.

Su Rai 2 è stata trasmessa una nuova puntata di Mare Fuori 6 e su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è tornati sul caso di Riccardo Branchini scomparso nel 2024.

Su Italia 1 è andato in onda il film, La fredda luce del giorno, e su Rete 4 Realpolitik. La7, Una giornata particolare è stata dedicata al “genio italiano”.

Al solito, i due giganti dell’access prime time, Stefano De Martino e Gerry Scotti, si sono sfidati coi loro rispettivi programmi, Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 20 maggio: vince Michelle Hunziker, flop Rai1

Su Rai 1 Comandante incolla al piccolo schermo 1.523.000 spettatori pari al 9.9% di share dalle 21:49 alle 23:49. Su Canale5 Battiti Live Spring conquista 2.120.000 spettatori con uno share del 18.5% dalle 22:01 alle 1:04. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 750.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Italia1 La fredda luce del giorno intrattiene 1.023.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.647.000 spettatori (11%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 540.000 spettatori (4.5%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 967.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 The Idea of You ottiene 272.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Enrico Brignano Show raduna 691.000 spettatori con il 4.5%.

Access Prime Time, dati del 20 maggio: Gerry Scotti supera De Martino ma di poco

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.807.000 spettatori (20.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.588.000 spettatori (23.2%) dalle 20:50 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.703.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.625.000 spettatori pari al 23.4% dalle 20:53 alle 21:54.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 520.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.035.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 995.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.352.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 988.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 726.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.829.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 466.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 409.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.647.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità coinvolge 3.865.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.767.000 spettatori (17.4%), mentre Avanti un Altro convince 2.402.000 spettatori (18.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (357.000 – 3.6%), F.B.I. conquista 440.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 523.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 307.000 spettatori (2.6%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 541.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.962.000 spettatori (13.2%).

A seguire Blob segna 894.000 spettatori (5.5%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 753.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 868.000 spettatori (6.1%), mentre La Promessa intrattiene 992.000 spettatori (5.9%). Su La7 Ignoto X raduna 281.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 363.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (230.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 588.000 spettatori con il 3.5%.