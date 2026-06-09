Ascolti tv dell’8 giugno, Il Super Karaoke di Michelle Hunziker contro Tutti tranne te

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Michelle Hunziker

Con l’estate alle porte Canale 5 ci fa cantare grazie a Michelle Hunziker che ha condotto Super Karaoke. Ospiti della puntata di lunedì 8 giugno sono stati Noemi, Al Bano, Raf e Spagna.

Rai 1 ha sfidato Michelle Hunziker con il film, Tutti tranne te, ispirato a Molto rumore per nulla di Shakespeare. Su Rai 2 abbiamo ritrovato Elettra Lamborghini con The Unknown – Fino all’ultimo bivio, mentre su Rai 3 Massimo Giletti ha presentato Mussolini, le verità nascoste.

Italia 1 ha trasmesso il film Hunter’s Prayer – In fuga e su Rete 4 a Quarta Repubblica si è parlato del caso Minetti e del delitto di Garlasco. La7 ha mandato in onda Propaganda Live con uno speciale sui ballottaggi.

Nell’access prime time è proseguita la battaglia tra Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino con Affari Tuoi, anche se quest’ultimo subirà una penalizzazione causa Mondiali 2026.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’8 giugno