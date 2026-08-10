La Ruota della Fortuna, la promessa di Samira. E la nuova Campionessa scoppia in lacrime

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna è tornata in onda anche il 10 agosto; il fortunato programma di Canale5 va ormai in onda da più di un anno in modo ininterrotto. A condurre come sempre Gerry Scotti e al suo fianco Samira Lui, che ha mantenuto una promessa: il balletto della settimana è dedicato a Cabana di Irama, la canzone preferita di Scotti per questa estate.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 10 agosto 2026

Per gli spettatori è una “settimana di agosto”, quella di Ferragosto, in cui gran parte d’Italia si ferma per eccellenza, ma non Gerry Scotti, che continua a registrare tre puntate al giorno de La Ruota della Fortuna, per tornare in onda regolarmente ogni sera con Samira Lui. “Per noi è una settimana qualunque: con la neve, con la pioggia, con il caldo, siamo sempre qui, siamo una grande famiglia”.

A giocare nella puntata del 10 agosto 2026 è stato il Campione Edoardo, che fino a poco prima della partita ha totalizzato 38.300 e 2 e-bike. A sfidare il giovane Campione sono stati Sara, studentessa di Scienze dell’educazione e della formazione, e Simone, prof. di Educazione Fisica. Dopo aver presentato come da rito gli sfidanti, Samira Lui è stata annunciata da Gerry: “Il balletto della mia canzone preferita di quest’estate”, ha rivelato il conduttore.

Particolarmente apprezzate le note di Cabana di Irama, per questa calda settimana di Ferragosto: hanno reso felice lo “zio” Gerry, che da un po’ di tempo la canticchiava nei corridoi Mediaset. “Che bello, mi hanno fatto questo regalo bellissimo. A lui che è un ragazzo delicatissimo e anche molto educato dedichiamo il balletto di questa settimana”. Per Irama, è un grande momento dopo aver festeggiato i primi 10 anni di carriera a San Siro, considerando che è atteso al banco di X Factor in veste di giudice dove ha preso il posto di Achille Lauro.

Chi ha vinto

Una puntata ricca di emozioni; a dare del filo da torcere è stata la sfidante Sara, anche se, come ha detto lo stesso conduttore, sono stati tutti bravi a cercare di conquistare il titolo di Campione o Campionessa. Le manche si sono susseguite come da copione: Piatti Estivi (dedicata al banana split), il Regno degli Animali Marini (con il tabellone sullo zifio), Copacabana per i tormentoni e Fast and Furious per Ciak si Gira, una delle saghe più famose di sempre.

Sul tabellone di Un’estate fa a indovinare è stata Sara, non prima di aver ricevuto un piccolo avvertimento da Gerry: “Ve l’ho detto che questa è tosta, si vede dallo sguardo, non sbagliare nulla, sarò severo”. Con il Traghetto Express (a tema Intelligenza Artificiale), il Campione ha totalizzato un gruzzoletto altissimo, staccando di netto gli sfidanti.

All’Ultimo Round, però, come sempre può succedere di tutto: l’argomento della puntata è stato “vacanze da teenager”. Nonostante la bravura del Campione, a La Ruota è stata eletta una nuova Campionessa, Sara, tra le lacrime: si è commossa dopo aver indovinato il tabellone e Scotti le ha passato un fazzoletto. “Piangi pure, ormai mi hai bagnato il fazzoletto: è bella la commozione di questa ragazza ma non è finita, non usarlo tutto adesso”. Alla fine non è riuscita a indovinare i tabelloni finali, probabilmente per l’emozione e la tensione, ma ha comunque totalizzato 47.900 euro.