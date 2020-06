Sarah Felberbaum, cosa fa oggi Livia del Giovane Montalbano

editato in: da

Nata a Londra il 22 marzo 1980, Sarah Felberbaum ha esordito giovanissima nel mondo dello showbiz. Appena quindicenne ha infatti iniziato a lavorare come modella. Figlia di madre inglese e di padre ebreo cresciuto a New York, è comparsa in diverse campagne pubblicitarie. Tra le tappe più importanti della sua carriera è possibile citare il 2000, anno in cui ha cominciato a condurre il programma Top of the Pops.

Nel 2001 è invece arrivato il debutto come attrice nel film tv Via Zanardi, 33. La Felberbaum ha lavorato anche al cinema. Il primo film è stato Cardiofitness, pellicola di Fabio Tagliavia uscita nel 2007. L’ultima fatica sul grande schermo è invece Non Sono un Assassino, film diretto da Andrea Zaccariello ed esperienza che le ha permesso di condividere il set con Alessio Boni, diventato papà per la prima volta pochi mesi fa.

Tornando un attimo al suo lavoro nel mondo della fiction, è impossibile non chiamare in causa il ruolo di Livia nella sitcom Il Giovane Montalbano. La Felberbaum, che ha recitato anche in quattro episodi della serie I Medici, ha vestito i panni del grande amore del Commissario più famoso d’Italia, interpretato in questo caso da Michele Riondino, dal 2012 al 2015.

Cosa fa oggi? Moglie dell’ex capitano della Roma Daniele De Rossi e mamma di due figli (Olivia Rose e Noah, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2016), dopo un periodo passato in Argentina per via del contratto di De Rossi con il Boca Juniors, è da poco tornata a vivere in Italia con la sua famiglia.

Recentemente intervistata da TV Sorrisi & Canzoni, ha commentato con ironia il traguardo degli ‘anta’ affermando di sentirsi ancora una ragazzina. Parlando sempre di questo compleanno importante, ha confessato di essere contenta della donna che è oggi, di non avere intenzione di pensare a ciò che non ha raggiunto e di essere fiera dei suoi traguardi.

Per quanto riguarda il lavoro, in pausa da un po’, ha dichiarato di avere voglia di riprenderlo in mano. La Felberbaum – che nel 2004 ha pubblicato un romanzo dal titolo Baby Vogue – ha detto di essere impegnata in diversi provini e di avere in cantiere un paio di progetti nel cinema. Concludiamo facendo presente che la moglie di Daniele De Rossi è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 259mila persone e che è cofounder di Undiciventi, brand di cappelli, fasce, cerchietti e altri accessori per capelli.