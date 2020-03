Alessio Boni è diventato papà: è nato Lorenzo

editato in: da

Alessio Boni è diventato papà per la prima volta: la compagna Nina Verdelli ha dato alla luce il piccolo Lorenzo. Il figlio della coppia è nato in queste ore e il parto è stato tenuto segreto. A svelarlo il settimanale Chi, secondo cui l’attore avrebbe già attaccato il fiocco azzurro alla porta di casa. 53 anni e una lunga carriera fra film al cinema e fiction, Alessio Boni nei mesi scorsi aveva raccontato la gioia di diventare papà.

L’attore non aveva mai nascosto la volontà di allargare la famiglia con la compagna di vent’anni più giovane. “Più me lo auguravo e più non succedeva niente – aveva confessato al settimanale Gente -. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato. Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia”.

Un amore, quello fra Nina Verdelli e Alessio Boni, nato lontano dai riflettori. Lei è una famosa giornalista, figlia di Cipriana Dell’Orto, ex direttrice del magazine Donna Moderna, e di Carlo Verdelli direttore di La Repubblica. Ha studiato a New York e ha scritto per riviste famose come Vanity Fair e Glamour. Ha inoltre scritto un libro intitolato Breve storia triste, in cui racconta delle piccole difficoltà usando gli haiku giapponesi. I due sono legati da diverso tempo e Boni ha sempre affermato di essere molto innamorato della compagna.

“Io e lei ci siamo trovati, è come se suonassero lo stesso spartito – aveva detto a Gente -. Non mi spaventa la differenza d’età, perché trai due la più vecchia è Nina. È più saggia, più pacata, più paziente di me. […] Il matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri quello che provo e anche Nina è d’accordo”.

Sui social la coppia non ha ancora condiviso nessuna foto del piccolo Lorenzo, scegliendo di vivere nella più completa privacy questo momento. A FanPage, poco prima dell’arrivo del figlio, Boni aveva spiegato di essere pronto a cambiare la sua vita per il primogenito. “È avvenuto tutto in modo naturale e continuerà a scorrere in modo naturale – aveva svelato -. Se dovrò prendere del tempo per mio figlio, lo prenderò con tranquillità e dirò di no a certi lavori. Sono sereno”.