Lip trend: 5 tendenze labbra da provare questa estate

Quali sono le tendenze labbra che domineranno quest'estate? Le più amate da star e it-girl da provare subito.

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Getty Images Le tendenze labbra come Hailey Bieber: come copiarle

Dalle Nina Park Lips al lipgloss azzurro, è arrivato il momento di provare le tendenze labbra per quest’estate. Amate dalle it-girl e sfoggiate dalle celebrity, scopriamo quale sarà la tendenza make up da seguire subito.

Nina Park Lips

Nina Park è una make up artist di fama internazionale, scelta da celebrity come Emma Stone, Kaia Gerber e Lily Rose Depp. Il suo modo di truccare le labbra è diventato di tendenza e spopolerà quest’estate. Le Nina Park Lips hanno un aspetto naturale e pieno grazie all’uso di alcuni prodotti mirati. Innanzitutto una matita labbra nude da utilizzare per realizzare l’overlining. Ti serviranno anche una tinta labbra, sempre nude, e un balsamo idratante. Il risultato? Labbra estremamente naturali e dall’aspetto morbidissimo.

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Lip blusher

Il lip blusher è un’altra tendenza labbra che dominerà quest’estate 2026, soprattutto perché consente di mettersi alla prova con matite e pennelli. Si parte con un correttore che andrà utilizzato per eliminare il colore naturale della bocca. A questo punto, usando una matita labbra rosata, dovrai ridisegnare il contorno della bocca. Ricordati di sfumare il prodotto con un pennello oppure con le dita, infine applica il rossetto matte.

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Disco Lips

Le Disco Lips sono facilissime da realizzare, ma di grande effetto. Per prima cosa ti servirà un balm colorato, perfetto per idratare le labbra e nutrirle. Il secondo prodotto da usare è un lip oil con finish glitterato per creare un effetto disco girl.

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Halo Lips

Il contrasto è l’elemento chiave delle Halo Lips. Labbra rock chic, super sofisticate che si creano in pochi step. Si parte dal correttore, usato per cancellare il tuo colore naturale della bocca. A questo punto potrai ricreare il contorno delle labbra con una matita marrone freddo, da usare per fare il contouring. Sfuma, poi applica un rossetto rosa oppure pesca.

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Labbra glossy

Se l’inverno il rossetto opaco ha dominato le tendenze, l’estate è tempo di labbra glossy. La parola d’ordine è: lucentezza! Per realizzarle dunque largo spazio a balsami labbra da abbinare a lucidalabbra per un effetto favoloso.

Lipgloss azzurro

Il lucidalabbra azzurro è il must have che arriva direttamente dagli anni Novanta. Ciò che rende davvero cool questo prodotto è l’effetto che consente di ottenere. Aiuta infatti a correggere eventuali difetti di colore e, grazie all’azzurro, rende più bianchi i denti.

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Cloud Lips

Voluminose e super chic, la cloud lips sono caratterizzate da bordi sfumati e da un colore super pigmentato. Il segreto? Tamponare il colore, scegliendo balm pigmentati e dalle texture cremose. Le nuance da scegliere sono il berry, il rosso o il nude.

Blurred lips

Le blurred lips che arrivano dalla K beauty sono fra i grandi trend della stagione. Per prima cosa si applicano scrub labbra e maschera, per ottenere una pelle impeccabile, priva di pellicine o screpolature. A questo punto potrai tracciare con la matita il contorno della bocca e usare il rossetto, picchiettando il prodotto con le dita per ottenere un effetto imperfezione.