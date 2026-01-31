Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La combo labbra di Millie Bobby Brown

Se c’è una cosa che abbiamo imparato guardando crescere Millie Bobby Brown sotto i riflettori, è che la ragazzina con i poteri psicocinetici di Hawkins ha lasciato il posto a una vera e propria icona della Gen Z. Non è più solo la star di Stranger Things, ma un’imprenditrice beauty a tutti gli effetti con il suo brand, Florence by Mills, che ha conquistato i social grazie a un’estetica pulita, giocosa e incredibilmente glowy.

Chi la segue su Instagram o TikTok lo sa bene: i suoi video “Get Ready With Me” sono ipnotici, specialmente quando arriva il momento delle labbra. E proprio le sue labbra sono state al centro di un acceso dibattito durante l’ultima stagione della serie Netflix; apparivano visibilmente più gonfie, piene, quasi trasformate, scatenando il dubbio se fosse merito della pubertà, di qualche “ritocchino” di filler o semplicemente del potere del make-up.

Qualunque sia la verità, il risultato è innegabile: Millie ama le labbra extra-voluminose e succose. La sua tecnica è ormai una firma: overlining (sbordare leggermente con la matita) marcato e una cascata di balsami e oli idratanti per quell’effetto “bocca di vetro” che va tanto di moda. Ma la buona notizia è che non serve ordinare dagli USA o spendere una fortuna per ottenere quel look da copertina. Abbiamo selezionato cinque combo labbra irresistibili ispirati proprio ad alcuni suoi make up postati sui suoi canali social per pubblicizzare i prodotti labbra del suo brand ma utilizzando prodotti super accessibili e performanti, mixando texture e colori per replicare il Millie-Vibe alla perfezione.

La combo “Romantic Plump”: volume e dolcezza

Se volete ricreare quel look rosato e innocente che Millie sfoggia nelle sue dirette mattutine, la base di partenza è la matita Catrice Plumping Lip Liner n. 200 Rosie Feels Rosy. Grazie alla menta piperita e al complesso MAXI-LIP, avrete quell’effetto volume istantaneo che l’attrice adora.

Catrice Plumping lip liner - 200 Rosie Feels Rosy

Abbinatela al rossetto Essence Satin GLOW luminous shine lipstick color Let´s Get Mauvin per riempire il centro delle labbra con un rosa pieno ma confortevole.

Offerta Essence Satin GLOW luminous shine lipstick color Let´s Get Mauvin

Il tocco finale? Millie non rinuncia mai a un finish bagnato: picchiettate al centro un po’ di e.l.f. Squeeze Me Lip Balm alla Fragola. L’acido ialuronico del balsamo si fonderà con la matita, regalando labbra morbide e un profumo fruttato irresistibile.

e.l.f Squeeze Me Lip Balm, balsamo labbra idratante con tinta sheer, infuso con acido ialuronico, Strawberry

La combo “90s Supermodel”: il nude definito

Millie ama strizzare l’occhio agli anni ’90, con contorni labbra scuri e centro chiaro.

Per questo look più strutturato, la matita Rimmel London Lasting Finish 705 Cappuccino è un must-have assoluto: il suo tono marrone freddo scolpisce i volumi in modo deciso.

Offerta Rimmel London Rimmel London Lasting Finish Matita Labbra, Lunga Durata e Colore Intenso, 705 Cappuccino

Per non appesantire, stendete il rossetto Wet n Wild Silk Finish 702 Bare It All, un nude beige che crea un contrasto sofisticato. Ma per renderlo “Millie-approved” serve l’effetto specchio: qui entra in gioco l’olio labbra Ola Libre di Rebeya (sì, il brand di Belén Rodriguez!) nella versione Miele. La sua texture ricca di oli di Argan e Mandorle amalgama la matita e il rossetto, trasformando un trucco opaco in un sogno liquido e nutriente.

Rebeya Ola Libre Lip Oil

La Combo “vampy chic”: intensità e luce

Per le serate da red carpet o le première, Millie osa con toni più scuri, ma sempre bilanciati da una brillantezza estrema.

Per copiare questo mood, disegnate il contorno con la matita 3INA The Automatic Lip Pencil 250, quel rosa scuro-rosso intenso e impermeabile che non si muoverà per tutta la sera.

Offerta 3ina MAKE UP The Automatic Lip Pencil 250 - Rosa scuro rosso

Riempitelo con il KIKO Smart Fusion Uva per dare corpo al colore.

Kiko Milano KIKO Milano Smart Fusion Lipstick nel colore UVA

Il segreto per non sembrare troppo severe? Una passata generosa di e.l.f. Glow Reviver Plumping Lip Oil nella tonalità Piggy Bank. Il colore sheer dell’olio alleggerisce il rosso della matita, mentre il pizzicore alla menta richiama l’effetto plump tanto caro alla star di Stranger Things.

e.l.f. e.l.f. Glow Reviver Plumping Lip Oil

La Combo “clean girl”: solo balsamo e definizione

A volte, nei suoi video più casual, Millie salta completamente il rossetto. Il trucco? Una matita sfumata e tanto, tantissimo balsamo.

Per un effetto specchio che simula il filler, il must-have reperibile su Amazon è il Maybelline New York Lifter Gloss (nella tonalità trasparente Ice): grazie all’acido ialuronico, distende le labbra rendendole lisce come il vetro e visibilmente più piene.

Offerta Maybelline Maybelline New York Lifter Gloss - Ice

Se invece preferite un tocco di colore sheer e una formula 100% naturale in stile “Florence by Mills”, optate per il Burt’s Bees Balsamo Labbra Colorato (nella nuance Red Dahlia): lascia quel velo di colore rossastro appena accennato che fa subito “labbra sane”, perfetto per la scuola o l’ufficio.

Offerta Burt's Bees Balsamo Labbra Colorato (nuance Red Dahlia)

La combo “Cherry Glazed”: l’effetto mordicchiato virale

Non potevamo chiudere senza citare il trend che ha dominato TikTok e che Millie interpreta divinamente nelle sue foto vacanziere: le labbra color ciliegia, succose e vibranti, che sembrano quasi “pizzicate”.

Se non avete intenzione di ricorrere ai filler ma volete quel volume ottico immediato, questa è la vostra combo. Dimenticate i contorni nude per un attimo e armatevi della Oulac matita labbra nella tonalità 07 Cherry, un vero cult del low cost: una matita in legno dalla mina medio-dura, perfetta per disegnare un contorno rosso preciso e duraturo che non migra nelle pieghette.

Oulac Matita Labbra Rosso Opaco, Lipliner Impermeabile Dura 12 Or - 07 Cherry

Delineate il bordo e riempite leggermente gli angoli esterni, lasciando il centro nudo, poi sfumate i bordi con un polpastrello per un effetto “sfocato” e meno grafico. A questo punto, serve la magia glossy: applicate sopra il NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip nella colorazione Newsfeed.

NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip - Newsfeed

Questo non è un semplice lucidalabbra, ma un olio colorato rosso rubino arricchito con squalano, che riempie le linee delle labbra e dona quell’effetto specchio tridimensionale tipico dei prodotti high-end. Il risultato è una bocca effetto “glass skin”, rossa, turgida e incredibilmente cool.

