Hai deciso che vuoi ricominciare a muoverti. Non necessariamente diventando un’atleta, ma solo stando meglio, dormendo meglio, magari iniziando a correre qualche volta alla settimana.
Allora cerchi uno smartwatch per supportarti e a questo punto ti perdi: troppo grandi, troppo complicati, troppo brutti da indossare all’aperitivo, o troppo costosi.
Esiste qualcosa che stia bene al polso durante la giornata, che non ti chieda di caricarlo ogni sera e che ti dica qualcosa di utile su come stai… senza richiedere un manuale per capirlo?
Amazfit Active 3 Premium costa 169,90 euro e unisce cassa in acciaio, vetro zaffiro e autonomia da 12 giorni a un coaching AI per la corsa. Disponibile in tre colori, include anche mappe GPS offline. Lo smartwatch tuttofare più completo sotto i 200 euro del 2026.
Amazfit Active 3 Premium
Amazfit Active 3 Premium sembra pensato proprio per chi inizia ad avvicinarsi allo sport senza voler spendere cifre da atleta professionista.
Non è un orologio da polso che fa finta di essere sportivo, né un dispositivo da gara che intimidisce chi inizia adesso. È nel mezzo: materiali di qualità (cassa in acciaio, vetro zaffiro), un sistema di coaching per la corsa che si adatta al tuo livello e un'autonomia che ti permette di dimenticarti del caricatore per quasi due settimane.
A questo prezzo, è difficile trovare qualcosa che offra lo stesso insieme di funzioni con la stessa cura costruttiva.
- Autonomia di quasi due settimane
- Materiali di qualità a meno di 170 euro
- Piano di allenamento personalizzato
- Mappe offline e GPS senza telefono
- Monitoraggio del ciclo mestruale e integrazione Wild.AI
- Pagamenti contactless fino a 8 carte
- Chiamate con microfono e altoparlante integrati
- Ingombrante ma leggero
- Funzioni limitate senza il telefono nelle vicinanze
- App Zepp migliorabile nell'interfaccia utente
- Dimensioni da valutare
Design: l'orologio sportivo da riunione
Active 3 Premium è pensato per benessere e attività sportiva ma non sembra un classico "smartwatch da palestra".
La cassa da 45 mm è in acciaio inossidabile (non plastica o alluminio) con una finitura che regge bene anche con un outfit da ufficio. Il vetro che protegge il display è cristallo di zaffiro: il materiale usato sugli orologi di lusso, davvero molto difficile da graffiare con l'uso quotidiano. Ha dimensioni considerevoli, soprattutto se hai il polso molto sottile, ma pesa solo 38 grammi e per questo risulta comodo e confortevole nella quotidianità.
I quattro pulsanti fisici sul bordo e personalizzabili lo rendono facile da usare anche con le mani sudate o i guanti: non tutto dipende dal touchscreen e quasi ogni azione può essere svolta tramite uno di questi. Il profilo è sottile (11 mm) e non crea quell'effetto "mattone al polso" che di solito scoraggia chi ha un polso fine o chi non è abituata a portare orologi grandi.
La sua resistenza all'acqua è certificata 5 ATM e questo significa che lo puoi portare in piscina, sotto la doccia e durante le sessioni di nuoto senza preoccuparti.
Display: tutto leggibile, anche al sole
Lo schermo è netto, luminoso, con colori vividi. AMOLED significa che ogni pixel produce la propria luce, con neri profondi e contrasto alto: le informazioni si leggono con un colpo d'occhio, anche senza avvicinarsi troppo al polso.
Se non ami l'idea di dover alzare sempre il polso o di toccare lo schermo per attivarlo (hai presente quando hai le mani occupate?), puoi attivare l'Always-On Display, che mostra ora e dati essenziali con lo schermo sempre acceso.
I widget personalizzabili permettono poi di scegliere cosa vedere in home: frequenza cardiaca, meteo, prossimo allenamento, batteria rimasta e passi del giorno, decidi tu. Particolarmente comodo perché non devi navigare tra menu per trovare le informazioni che usi di più.
Sport e coaching: un trainer al polso
Questa è la sezione che distingue davvero l'Active 3 Premium da un semplice contapassi.
Il cuore del suo sistema sportivo è Zepp Coach, un programma di allenamento personalizzato integrato direttamente nell'orologio. Inizi scegliendo un obiettivo (correre 5 km, 10 km, mezza maratona o maratona) e Zepp Coach costruisce un piano settimana per settimana, adattato al tuo livello di partenza. Giorno dopo giorno il piano si aggiusta in automatico in base a come ti sei allenata, a quanto hai dormito, a quanto sei stanca.
Le metriche di corsa tracciate sono quelle che usano i runner seri, ma spiegate in modo comprensibile: la VO2 Max che, in pratica, ti dice quanto ossigeno riesci a usare mentre corri (più è alta, più sei allenata), le zone di frequenza cardiaca, per capire se stai lavorando sulla resistenza o sulla velocità o se stai esagerando, la potenza di corsa e il tempo di contatto col suolo, che raccontano quanto efficiente è il tuo passo.
La cosa bella è che non devi capire tutto subito perché l'app Zepp traduce questi numeri in indicazioni pratiche.
Agganciandosi ai satelliti, il GPS tiene il percorso con buona precisione, con mappe offline scaricabili direttamente sull'orologio: puoi correre in un parco nuovo o in montagna senza portare il telefono, con le indicazioni stradali passo-passo al polso. Se ti perdi o cambi strada, il sistema ricalcola il percorso in automatico.
Nelle sessioni indoor o in piscina, oltre 170 modalità sportive coprono tutto: yoga, pilates, nuoto, ciclismo, allenamento della forza: l'orologio riconosce automaticamente 25 movimenti di forza e 8 movimenti sportivi senza che tu debba selezionarli manualmente.
Salute e recupero: sapere come stai davvero
Uno degli aspetti più pratici dell'Active 3 Premium, e utile in generale quando si parla di smartwatch, è il monitoraggio continuo del benessere, non solo durante gli allenamenti, ma 24 ore su 24.
Qui abbiamo il sensore BioTracker che rileva costantemente frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, stress e temperatura cutanea: dati che da soli non dicono molto, ma se visti come trend o integrati con l'attività sportiva, possono darci una reale idea di come stiamo e cosa possiamo fare per stare meglio.
La mattina, ad esempio, l'orologio ti mostra il tuo punteggio BioCharge: una valutazione di quanto sei pronta per affrontare la giornata, basata su come hai dormito, quanto stress hai accumulato e quanto hai recuperato dall'ultimo allenamento.
Non è un numero a caso: è il risultato di diversi parametri monitorati durante la notte che nel tempo diventa sorprendentemente accurato nell'anticipare come ti senti prima ancora che tu lo realizzi.
Oltre al monitoraggio del sonno, con un tocco solo puoi misurare contemporaneamente frequenza cardiaca, stress, ossigeno nel sangue e frequenza respiratoria in 45 secondi. Utile se hai un momento di tensione e vuoi capire cosa sta succedendo nel tuo corpo.
C'è anche il monitoraggio del ciclo mestruale e l'integrazione con Wild.AI, una piattaforma che adatta i consigli di allenamento e recupero alla fase del ciclo, una funzione rara e interessante a questo prezzo.
Zepp Flow e vita quotidiana: l'AI che si usa parlando
Zepp Flow è l'assistente intelligente integrato nell'orologio e funziona in modo diverso da come si immagina. Non richiede comandi precisi o parole chiave: puoi dirgli frasi normali come "imposta una sveglia tra venti minuti", "avvia una sessione di corsa da 30 minuti" o "qual è la mia frequenza cardiaca media di oggi" per comandare il tuo smartwatch solo con la voce.
Nella vita quotidiana, l'orologio funziona come un'estensione del telefono. Ad esempio, ricevi e leggi le notifiche (WhatsApp, mail, calendario) direttamente al polso senza tirare fuori il telefono, su Android puoi rispondere ai messaggi con risposte rapide o vocali e fare chiamate direttamente dall'orologio con microfono e altoparlante integrati.
Infine, puoi pagare contactless al supermercato, in farmacia, in palestra con un massimo di 8 carte associate.
Amazfit Active 3 Premium
Conclusioni
A 169,90 euro, Active 3 Premium porta materiali come acciaio inossidabile e vetro zaffiro, e funzioni, tra cui coaching AI, mappe offline, GPS e autonomia da 12 giorni, che sui competitor si trovano tendenzialmente solo spendendo di più.
Ha particolarmente senso per chi inizia a correre o vuole strutturare meglio il proprio allenamento, per chi passa dall'ufficio alla palestra e vuole un orologio che funzioni in entrambi i contesti e per chi è stanca di ricaricare lo smartwatch ogni sera.
Le uniche cose da considerare prima dell'acquisto sono la sua dimensione che nonostante la leggerezza può risultare importante per i polsi più fini e l'assenza della versione LTE (a parte per le mappe, non puoi lasciare il telefono a casa e ricevere chiamate in autonomia). Per tutto il resto, è probabilmente uno dei migliori smartwatch tuttofare sotto i 200 euro del 2026.