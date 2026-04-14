Non è un orologio da polso che fa finta di essere sportivo, né un dispositivo da gara che intimidisce chi inizia adesso. È nel mezzo: materiali di qualità (cassa in acciaio, vetro zaffiro), un sistema di coaching per la corsa che si adatta al tuo livello e un'autonomia che ti permette di dimenticarti del caricatore per quasi due settimane.

Design: l'orologio sportivo da riunione VOTO: 8

Active 3 Premium è pensato per benessere e attività sportiva ma non sembra un classico "smartwatch da palestra".

La cassa da 45 mm è in acciaio inossidabile (non plastica o alluminio) con una finitura che regge bene anche con un outfit da ufficio. Il vetro che protegge il display è cristallo di zaffiro: il materiale usato sugli orologi di lusso, davvero molto difficile da graffiare con l'uso quotidiano. Ha dimensioni considerevoli, soprattutto se hai il polso molto sottile, ma pesa solo 38 grammi e per questo risulta comodo e confortevole nella quotidianità.

I quattro pulsanti fisici sul bordo e personalizzabili lo rendono facile da usare anche con le mani sudate o i guanti: non tutto dipende dal touchscreen e quasi ogni azione può essere svolta tramite uno di questi. Il profilo è sottile (11 mm) e non crea quell'effetto "mattone al polso" che di solito scoraggia chi ha un polso fine o chi non è abituata a portare orologi grandi.

La sua resistenza all'acqua è certificata 5 ATM e questo significa che lo puoi portare in piscina, sotto la doccia e durante le sessioni di nuoto senza preoccuparti.