Ti capita mai di mettere giù il telefono per sentirti davvero presente e vivere un momento, come una passeggiata, una cena o un allenamento? A un tratto, però, ti vibra il polso, guardi lo smartwatch… e sei di nuovo dentro, con notifiche, metriche e anelli da chiudere.

La tecnologia che dovrebbe aiutarti a stare meglio rischia di diventare un’altra fonte di distrazione, un altro schermo che cattura l’attenzione nel momento sbagliato. Per questo vorresti qualcosa che lavori in silenzio, raccolga i dati senza chiederti niente in cambio e ti lasci vivere. Qualcosa che c’è, ma non si vede.

Google Fitbit Air pesa 5 grammi, non ha schermo e dura 7 giorni monitorando frequenza cardiaca, sonno, SpO2 e stress h24. A 99,99 euro è il tracker per chi vuole stare bene senza aggiungere un altro display alla propria vita.

VOTO TOTALE 8.2 Google Fitbit Air Google Fitbit Air è il tracker più piccolo che Fitbit abbia mai realizzato: pesa solo 5,2 grammi senza cinturino per 34,9 mm di lunghezza, zero display. È stato progettato esplicitamente attorno a un'idea che negli ultimi anni è diventata un bisogno concreto: monitorare la salute senza aggiungere un altro schermo alla propria vita. Non è una versione ridotta di uno smartwatch, ma un oggetto con una filosofia diversa: raccoglie dati continui su frequenza cardiaca, sonno, stress e ossigenazione del sangue, li elabora in background e ti restituisce tutto nell'app Google Health quando decidi tu di guardare, non quando decide lui di mostrartelo. A 99,99 euro, con tre mesi di Google Health Premium inclusi, è il punto di ingresso più accessibile e meno invasivo nell'ecosistema Fitbit.

PRO Zero display e niente distrazioni

Praticamente impercettibile anche di notte

Autonomia fino a 7 giorni e ricarica rapida

Monitoraggio continuo h24

Resistente fino a 50 metri d'acqua

Compatibile sia con Android che con iOS CONTRO Impossibile leggere ora, notifiche o dati al polso

Non traccia il percorso di corsa senza il telefono

Google Health Premium richiesto per le funzioni AI avanzate

Design: un sassolino al polso VOTO: 8 La prima volta che lo vedi dal vivo, la reazione è quasi sempre la stessa: è davvero così piccolo? Il corpo di Fitbit Air ha la forma di un sassolino levigato, con curve morbide, finitura opaca in policarbonato riciclato, nessun tasto, nessuno schermo, nessun LED che lampeggia (se non una micro-lucina essenziale per capirne lo stato). Pesa 5,2 grammi senza cinturino, 12 grammi con. Al polso non si sente praticamente niente e di notte diventa quasi impossibile accorgersi di averlo addosso… che è esattamente il punto. Nella confezione trovi il dispositivo con la Fascia Performance Loop già montata, che abbiamo provato anche noi: realizzata in materiali riciclati, microregolabile, traspirante e disponibile in quattro colori (nero, grigio, lilla e lampone). Il sistema di aggancio è magnetico e bidirezionale: non devi guardare come posizionarlo, funziona in entrambi i sensi, e la chiusura avviene con semplice strappo. I cinturini opzionali permettono di trasformarlo a seconda del contesto e renderlo adattabile allo stile che vogliamo ottenere, più sportivo o smart elegant. Tutti possono essere bagnati, con resistenza all'acqua certificata a 5 ATM, cioè fino a 50 metri di profondità: piscina, mare, doccia non sono un problema.

Monitoraggio della salute senza impostazioni VOTO: 8 Dentro questo sassolino da 5 grammi c'è una quantità di tecnologia che sorprende. Fitbit Air monitora continuamente la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2, ovvero quanto ossigeno circola nel sangue, un indicatore utile per valutare il recupero e la qualità del sonno), la variabilità del battito cardiaco (HRV, che più è alta, più il sistema nervoso è in equilibrio e hai recuperato bene) e la temperatura cutanea. È anche in grado di rilevare segnali compatibili con la fibrillazione atriale, un'irregolarità del ritmo cardiaco che spesso passa inosservata, e di inviare un avviso sull'app se rileva qualcosa fuori norma. Non è un dispositivo medico, ma è uno strumento di consapevolezza che può fare la differenza nel lungo periodo. Il monitoraggio del sonno è tra i più accurati della categoria, con un system di machine learning aggiornato che analizza le fasi del sonno (leggero, profondo, REM), la regolarità della respirazione durante la notte e la variabilità del battito, restituendo un Punteggio del sonno personalizzato ogni mattina. La Sveglia intelligente, poi, può svegliarti al momento giusto del ciclo del sonno, nella fase leggera, per un risveglio più sereno. La cosa bella è che il dispositivo non ti chiede di configurare niente: imposti l'intervallo di tempo in cui vuoi svegliarti e lui trova il momento migliore. Tutto questo avviene in silenzio, senza vibrazioni, senza notifiche push, senza che il polso ti ricordi che esiste. I dati ci sono quando decidi di andare a guardarli e non prima.

I vantaggi di non avere lo schermo VOTO: 9 La scelta di eliminare il display è quella che divide di più e per questo vale la pena affrontarla direttamente. Se sei abituata a guardare lo smartwatch per leggere l'ora, le notifiche o le calorie in tempo reale potresti sentirne la mancanza all'inizio… ma dopo qualche giorno, la prospettiva cambia. Non avere uno schermo significa non avere il riflesso automatico di guardare il polso. Significa che quando sei in riunione, a cena, in palestra o semplicemente a passeggio, niente ti distrae. I dati esistono, vengono raccolti, ma sono lì nell'app quando vuoi tu, senza imporsi. È una scelta precisa, pensata per chi sente già abbastanza il peso degli schermi quotidiani e non vuole aggiungerne un altro, nemmeno piccolo. L'app Google Health, disponibile su Android e iOS, è il luogo digitale dove tutto prende forma. Quattro sezioni principali (Oggi, Fitness, Sonno, Salute) raccolgono tutti i dati in modo leggibile, con grafici settimanali e mensili semplici che aiutano a vedere le tendenze nel tempo. Si integra con centinaia di app esterne, come Strava, MyFitnessPal, Peloton, Apple Health, così se usi già altre piattaforme, i dati confluiscono tutti in un unico posto. Puoi personalizzare cosa vedere in evidenza, filtrare per dispositivo e scegliere quali metriche seguire più da vicino.

Google Health Coach integra la tua agenda VOTO: 8 Google Health Coach è la funzione che trasforma il Fitbit Air da semplice tracker a qualcosa di più articolato, ed è accessibile con l'abbonamento Google Health Premium (incluso gratis per i primi tre mesi, poi a pagamento). È costruito con Gemini, il modello AI di Google, e funziona in modo molto diverso da un piano di allenamento standard. In pratica, analizza i tuoi dati di salute (sonno, recupero, attività, ciclo mestruale se lo monitori) e costruisce un piano di allenamento dinamico che si adatta in tempo reale: se hai dormito male, alleggerisce il programma, se sei in una settimana più intensa dal punto di vista dello stress, cambia le priorità. Non è un piano fisso che non tiene conto di quello che succede nella vita reale, è un coach che conosce la tua agenda e aggiusta il tiro di conseguenza. Puoi anche fotografare la lavagna dei circuiti in palestra e lui riconosce gli esercizi automaticamente, aggiungendoli alla sessione, oppure scattare una foto del piatto e registrare l'alimentazione senza dover cercare ogni voce manualmente. Per chi non vuole passare dieci minuti ad aggiornare l'app dopo ogni pasto o allenamento e vuole monitorare anche questi elementi, è una comodità concreta, non un semplice gadget.

Autonomia e ricarica VOTO: 8 L'autonomia dichiarata di Fitbit Air è di 7 giorni con uso normale, tra monitoraggio continuo attivo e sincronizzazione regolare con il telefono. Nella pratica, come sempre, dipende da quanti allenamenti registri e da quanto tieni attive tutte le funzioni, ma stare 5-6 giorni senza toccare il caricatore è realistico e verificato. Per confronto: la maggior parte degli smartwatch richiede ricarica ogni 1-2 giorni circa. Il caricabatterie è magnetico e bidirezionale, si aggancia senza guardare come posizionarlo, in qualsiasi verso. La ricarica rapida porta il dispositivo a sufficiente carica per un'intera giornata in soli 5 minuti, mentre la ricarica completa da 0 a 100% richiede circa 90 minuti. In pratica: lo appoggi sul comodino mentre fai la doccia mattutina e ha abbastanza carica per tutta la giornata. Non richiede di tenerlo in carica tutta la notte.