Ci sono momenti in cui vorresti sapere come hai dormito, quanti passi hai fatto, se il battito è nella norma, ma senza dover guardare l’ennesimo schermo che lampeggia al polso. La tecnologia promette di semplificare, ma spesso aggiunge rumore: un’altra cosa da guardare, un altro dispositivo da ricaricare ogni due giorni, un’altra fonte di micro-interruzioni che frammentano la giornata.

Eppure l’idea di monitorare il benessere quotidiano (il sonno, l’attività fisica, i parametri vitali) ha senso e aiuta a capire come stai, a riconoscere schemi, a prendere decisioni più consapevoli su riposo, movimento, energia. Il problema non è il tracciamento, è il modo in cui viene fatto: spesso troppo invasivo, troppo visibile, troppo presente.

E se esistesse un’alternativa che raccoglie i dati senza chiederti attenzione continua?​

Nilox ONAIR è la fitness band senza schermo da 15g con autonomia 25 giorni. Monitora frequenza cardiaca, sonno, SpO2, pressione e oltre 100 sport, ha un’app dedicata con diario, calendario ciclo e meditazioni al prezzo ufficiale di 49,99€ senza abbonamento. Ideale per digital detox, si trova oggi a poco più di 30 euro.

Screenless Smart Band Fitness, Monitoraggio 24/7 Salute e Attività, Design Minimal, Batteria a Lunga Durata, con Coaching intelligente, Dispositivo Nero, Cinturini Nero e Grigio

VOTO TOTALE 7.5 Nilox OnAir Nilox ONAIR è una fitness band senza schermo che monitora salute e attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza notifiche, suoni o luci che interrompono la giornata. Pesa solo 15 grammi, ha un'autonomia fino a 25 giorni ed è pensata per chi vuole il monitoraggio continuo del benessere senza la schiavitù dello schermo al polso, per chi ama indossare il proprio orologio tradizionale ma desidera comunque raccogliere dati sulla salute, o per chi cerca un digital detox mantenendo il controllo sui parametri vitali.

PRO Zero distrazioni: nessun schermo

Autonomia eccezionale: fino a 25 giorni

Prezzo accessibile

Doppio cinturino incluso

Resistente ad acqua e polvere

Traccia anche senza smartphone CONTRO Impossibile vedere dati senza smartphone

Nessun feedback immediato

Precisione dei sensori migliorabile

Design: non noti di averlo addosso VOTO: 8 Nilox ONAIR è l'opposto degli smartwatch vistosi e ingombranti: un modulo sottile da 15 grammi racchiuso in un cinturino morbido e traspirante, disponibile in quattro colori (nero, blu, rosa, grigio) per adattarsi a stili diversi. Nella confezione trovi due cinturini intercambiabili, così puoi alternare look o semplicemente cambiare quando uno è in lavaggio. Nella vita reale, il design discreto e la leggerezza fanno la differenza: la indossi la mattina e te ne dimentichi fino a sera, a differenza degli smartwatch che pesano 40-50 grammi e si fanno sentire durante allenamenti, mentre scrivi al computer o quando dormi. La certificazione IP68 significa resistenza a polvere e acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti, quindi puoi tenerla addosso sotto la doccia, in piscina, durante allenamenti sudati o semplicemente mentre ti lavi le mani senza preoccupazioni. Il cinturino in tessuto è pensato per un uso prolungato: non irrita la pelle, non trattiene odori e non lascia segni evidenti sul polso anche dopo giornate intere di utilizzo. L'assenza di schermo è la caratteristica distintiva: niente display che si accende quando muovi il braccio, nessuna luce che disturba di notte, nessuna tentazione di controllare notifiche o messaggi. Per chi cerca un rapporto più sano con la tecnologia o vuole fare digital detox, questa è una scelta consapevole: il dispositivo lavora in silenzio, raccoglie dati e scompare dalla vista, lasciandoti libera di concentrarti su ciò che stai facendo senza distrazioni continue.

Come funziona: l'app che raccoglie tutto VOTO: 6 Nilox ONAIR funziona in simbiosi con l'app dedicata Nilox ONAIR, sviluppata internamente per un'integrazione perfetta con il dispositivo. L'interfaccia è semplice e intuitiva: apri l'app e trovi tutti i dati raccolti organizzati in sezioni chiare con grafici immediati da leggere. Frequenza cardiaca durante la giornata, passi percorsi, calorie stimate, qualità del sonno con distinzione tra fasi leggere, profonde e REM, ossigeno nel sangue e pressione sanguigna sono tutti consultabili con pochi tap.​ L'app include funzioni aggiuntive utili come un diario giornaliero per annotare umore, alimentazione e attività (comodo per chi vuole tenere traccia di schemi comportamentali), un calendario per il monitoraggio del ciclo femminile con previsioni basate sui dati storici, insieme a oltre 20 esercizi di meditazione guidata per respirazione, concentrazione, rilassamento e sonno. Queste funzioni trasformano l'app da semplice "aggregatore di dati" a strumento di supporto al benessere quotidiano, utile per chi cerca momenti di pausa consapevole durante giornate piene. L’interfaccia potrebbe essere più “catchy” ma ha tutto quello che serve a portata di mano. Quando non sei connessa allo smartphone, il dispositivo continua a monitorare i parametri e tiene i dati in memoria fino a 14 giorni, caricandoli automaticamente sull'app alla successiva connessione. Questa funzione è ideale per chi si allena senza voler portare il telefono con sé: puoi andare a correre, fare yoga, nuotare o camminare lasciando lo smartphone a casa, recuperando poi tutti i dati al rientro. Per chi è abituata a dare un'occhiata veloce al polso durante la corsa o la palestra per controllare i parametri, questo può risultare frustrante inizialmente. Ma se l'obiettivo è proprio ridurre le distrazioni e analizzare i dati con calma a fine giornata, questa limitazione diventa un punto di forza.

Monitoraggio salute e sport VOTO: 7 Nilox ONAIR monitora continuamente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna e parametri legati al sonno. La frequenza cardiaca viene rilevata con sensori ottici integrati nel modulo, offrendo una visione completa delle variazioni durante giornata, allenamenti e riposo notturno. L'ossigeno nel sangue e la pressione sono monitorati a intervalli regolari, fornendo indicazioni utili per chi vuole tenere sotto controllo questi valori senza dover ricorrere a misurazioni manuali. Nilox ONAIR, inoltre, traccia con precisione le fasi del sonno (leggero, profondo, REM), il tempo totale di riposo, i risvegli notturni e la qualità complessiva del sonno. I dati vengono visualizzati nell'app con grafici chiari che aiutano a identificare schemi e migliorare le abitudini notturne. Per chi ha difficoltà a dormire bene o vuole ottimizzare il recupero fisico, queste informazioni sono preziose per capire cosa funziona e cosa no. Sul fronte sportivo, ONAIR supporta oltre 100 modalità diverse tra running, ciclismo, nuoto, yoga, trekking, fitness, danza e molte altre. Durante l'attività, il dispositivo rileva parametri come durata, calorie bruciate, battito cardiaco medio e massimo e intensità dell'allenamento. La precisione dei sensori in questo senso è buona per uso amatoriale e quotidiano, ma non raggiunge il livello professionale di dispositivi come Whoop o Garmin. Per chi si allena a livello competitivo o cerca dati medici certificati, questo limite va considerato, ma per chi vuole semplicemente monitorare il benessere generale, capire se dorme abbastanza, se si muove a sufficienza e se il corpo sta recuperando bene, Nilox ONAIR offre informazioni più che adeguate.

Autonomia: 25 giorni senza pensieri VOTO: 9 L'assenza di schermo porta al vantaggio enorme di avere un’autonomia fino a 25 giorni con una singola ricarica. Significa indossare il dispositivo all'inizio del mese e non doverci più pensare fino a quasi fine mese, eliminando completamente l'ansia da ricarica quotidiana tipica degli smartwatch tradizionali che vanno ricaricati ogni 1-2 giorni.​ Nella pratica quotidiana, questa autonomia cambia radicalmente il rapporto con il dispositivo: non devi pianificare quando toglierlo per caricarlo, non perdi dati durante la notte perché ti sei dimenticata di metterlo in carica, non devi portare l'ennesimo cavo quando viaggi per un weekend o una settimana. La ricarica avviene tramite cavo USB incluso e richiede circa 1-2 ore per il pieno, un piccolo investimento di tempo mensile che si traduce in libertà continua per tutto il resto del periodo.