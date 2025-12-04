Regali di Natale tech sotto 100€: 7 idee per viaggi, beauty e stile

Regali smart sotto i 100 euro che semplificano la vita di tutti i giorni: idee utili, belle da vedere e facili da usare, pensate per una vita più organizzata e confortevole.

Il momento dei regali di Natale arriva puntuale ogni anno, insieme alla solita domanda: cosa posso scegliere che sia davvero utile, che non finisca in un cassetto dopo una settimana e che rispecchi lo stile di chi lo riceve? C’è chi ama i gadget tech, chi si definisce “negata per la tecnologia” ma apprezza tutto ciò che semplifica la quotidianità, chi cerca soluzioni per organizzare meglio casa, lavoro, spostamenti e ritagli di tempo per sé.

Abbiamo scelto per te una serie di regali smart sotto i 100 euro, accessibili nel prezzo, ma abbastanza evoluti da fare davvero la differenza nella vita quotidiana (anche, semplicemente, con un tocco di divertimento in più).

Custodia lipgloss: un tocco beauty sullo smartphone

Questa custodia per lucidalabbra o balsamo labbra è un piccolo accessorio pensato per chi vive con lo smartphone in mano e vuole ridurre al minimo il disordine in borsa. È realizzata in silicone morbido con adesivo che aderisce a qualsiasi custodia liscia e un vano dedicato al lip gloss: in pratica un mini-organizer da portare sempre con sé. Si applica su qualunque cover liscia ed è compatibile con iPhone e smartphone Android di varie dimensioni, quindi non richiede cambi di telefono o custodia.​

Utile, ad esempio, quando esci con una mini bag e vuoi avere a portata di mano solo telefono, chiavi e un prodotto labbra, o quando ti sposti in treno con lo zaino e vuoi ridurre all’essenziale ciò che tieni addosso. È un regalo smart per chi ama accessori carini ma funzionali, e cerca una soluzione concreta alla classica scena “dove ho messo il burrocacao?”.​

Lipgloss Custodia per cellulare Custodia per cellulare, con supporto lucidalabbra, supporto per lucidalabbra, custodia per telefono per porta rossetto per rossetto, accessori cellulare, gancio per cellulare

L’arricciacapelli automatico che semplifica lo styling

Remington AIRvive è un arricciacapelli perfetto per chi vuole onde trendy e ricci definiti senza girare il polso mille volte davanti allo specchio. Il corpo rotante a doppia apertura lavora in automatico: si inserisce la ciocca, si preme la leva e lo styler ruota da solo, riducendo la fatica e il rischio di grovigli. La tecnologia ionica e il rivestimento in ceramica con micro-conditioner aiutano a ridurre l’elettricità statica, proteggendo i capelli e migliorando la lucentezza.​

Le tre temperature (160, 180, 210 °C) permettono di adattare lo styler a diversi tipi di capello: più bassa per capelli fini o sensibilizzati, più alta per chi ha chiome spesse e difficili da domare. È un regalo perfetto per quella persona che desidera migliorare il suo styling ma non ha troppa manualità o tempo a disposizione.

Remington Arricciacapelli AIRvive con Tecnologia Ionica Arricciacapelli AIRvive con Tecnologia Ionica, Rivestimento in Ceramica con Micro-Conditioner, Corpo Rotante, Display LED, Temperatura Regolabile 160–210 gradi C

Il piccolo tracker che salva chiavi e zaini

Tracy Tag è un dispositivo di tracciamento compatibile con l’app Dov’è di Apple: un piccolo tag delle dimensioni simili ad un AirTag che si aggancia a chiavi, zaini, valigie o portafogli. Una volta configurato, puoi vedere l’oggetto sulla mappa e farlo squillare quando sei nelle vicinanze, semplificando la ricerca in casa o in ufficio. Per gli oggetti fuori portata Bluetooth, la rete Find My di Apple aiuta a localizzarli indicando l’ultima posizione nota.​

È particolarmente utile per chi gestisce giornate dense, alternando spostamenti, lavoro e vita familiare: il tracker diventa una sorta di “assicurazione mentale” sulla posizione degli oggetti importanti.

Offerta Cellularline TRACY TAG Trova Oggetti compatibile con Apple iOS Find Me - Compatibile con Accessori Airtag - Batteria sostituibile (durata 1 anno) - Resistente a polvere ed acqua - Blu

La macchina istantanea pop che crea ricordi da condividere

Fujifilm Instax mini 12 è una fotocamera istantanea pensata per riportare su carta i momenti vissuti, in un’epoca in cui tutto resta spesso solo nel rullino dello smartphone. Basta ruotare l’obiettivo per accendere la macchina e ruotarlo ancora per attivare la modalità Close Up, ideale per scatti ravvicinati. L’esposizione e il flash sono automatici, quindi non devi preoccuparti di impostazioni tecniche: miri, scatti e in pochi secondi la stampa inizia a comparire.​

Può essere un regalo perfetto per chi ama raccogliere momenti di famiglia, serate con amiche, viaggi o feste in casa, magari appesi su una bacheca o raccolti in un album. L’app Instax Up permette poi di digitalizzare le stampe per conservarle anche in formato digitale.

Offerta Fujifilm instax mini 12 Mint Green Macchina Fotografica Istantanea, Specchietto Selfie e Modalità Close Up, Esposizione Automatica, Design Pop, Dimensioni Stampa 86 mm x 54 mm

La sciarpa riscaldante cordless per rimanere sempre al caldo

La sciarpa riscaldante Imetec Heat On The Go Puffer Scarf è pensata per chi soffre particolarmente il freddo a collo e cervicale o passa molto tempo all’aperto, tra spostamenti, attese e tragitti casa-lavoro. All’interno c’è un pannello riscaldante ultrasottile sulla zona del collo: collegandola a un powerbank (da inserire nella tasca interna dedicata) si ottiene un calore costante, regolabile su tre livelli.​

Il tessuto esterno è waterproof e antistatico, mentre l’interno in micropile è morbido sulla pelle e lavabile: una combinazione che la rende adatta tanto per le passeggiate in città quanto per le pause in ufficio. È un regalo utile per chi lavora in ambienti freddi, per chi si muove in bici o mezzi pubblici, o per chi semplicemente desidera un comfort in più durante l’inverno senza aumentare il riscaldamento di tutta la casa.

Offerta Imetec Heat On The Go Puffer Scarf Sciarpa Riscaldante Cordless 3 Temperature, Blu - Calore Extra per Collo e Cervicale, Senza Fili Ricaricabile con Powerbank (non incluso)

La smartband fitness senza schermo

Nilox ONAIR è una smart band senza schermo, pensata per chi vuole monitorare salute e attività senza avere un display sempre acceso al polso. Pesa solo 15 grammi, è sottile e minimalista, tanto da risultare quasi impercettibile anche di notte, quando continua a monitorare sonno e parametri vitali. Registra frequenza cardiaca, HRV, SpO2, pressione sanguigna e temperatura corporea, offrendo una panoramica continua del benessere, sincronizzata tramite app Nilox Onair.​

L’app offre oltre 100 modalità sportive, esercizi di respirazione e un diario per seguire progressi e livelli di stress, con suggerimenti basati sull’algoritmo GoMore. È un regalo sensato per chi alterna palestra, camminate, lavoro in ufficio e vita familiare, e vuole tenere traccia del proprio equilibrio fisico e mentale senza trasformare il polso in un micro-schermo di notifiche. Il prezzo si mantiene sotto i 100 euro, spesso intorno ai 50.​

Nilox ONAIR Screenless Smart Band Fitness, Monitoraggio 24/7 Salute e Attività, Design Minimal, Batteria a Lunga Durata, con Coaching intelligente, Dispositivo Rosa, Cinturini Rosa e Blu

L’asciugacapelli compatto e profumato stile luxury

Dreame Hair Glory Mix è un asciugacapelli ad alta velocità pensato per asciugare in fretta, proteggere i capelli e aggiungere un dettaglio sensoriale in più: una leggera profumazione. Pesa circa 336 grammi, ha un design compatto e include tre bocchette magnetiche per lisciare, definire ricci e diffondere il profumo. Il motore brushless ad alta velocità genera un flusso d’aria potente, supportato da un controllo della temperatura tramite sensore NTC che mantiene il calore intorno ai 55 °C, riducendo il rischio di surriscaldare il capello.​

L’emissione di ioni negativi aiuta a ridurre l’elettricità statica e a sigillare le cuticole, lasciando i capelli più lucidi e morbidi. Nella pratica, significa dimezzare i tempi di asciugatura dopo la doccia, riducendo lo stress sulle lunghezze. È un regalo che può piacere a chi non cerca lo strumento super professionale, ma vuole un mix equilibrato di performance, cura del capello e design curato.​

Offerta DREAME Hair Glory Mix Asciugacapelli Asciugacapelli ad Alta Velocità, 3 Bocchette Magnetiche, Controllo della Temperatura NTC,300 milioni di ioni Negativi/cm3, Motore da 110.000 Giri/min, Leggero 336g, Nero