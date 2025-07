Conclusioni

DREAME Hair Glory Mix Asciugacapelli Asciugacapelli ad Alta Velocità, 3 Bocchette Magnetiche, Controllo della Temperatura NTC, 300.000.000 di ioni Negativi/cm³, Motore da 110.000 Giri/min, Leggero 336g, Oro

Il Dreame Glory Mix viene proposto con un prezzo intorno ai 119 euro a seconda delle offerte (prezzo pieno 129 euro): una cifra giustificata considerando le prestazioni elevate, il design curato e la tecnologia esclusiva della profumazione. Quest’ultima, probabilmente, non fa la vera differenza nell’esperienza quotidiana costituendo solo una “coccola” in più, ma questo phon si presenta, per design e caratteristiche tecniche, una valida alternativa a modelli ben più costosi come il Dyson Supersonic, ma con una personalità tutta sua e una piacevole attenzione alla cura femminile.

In sintesi, è l’asciugacapelli ideale per chi desidera un dispositivo potente ma leggero, facile da maneggiare e da portare in viaggio, per chi ama curare ogni dettaglio del proprio styling, incluso il profumo dei capelli, per chi ha bisogno di uno strumento efficace per ridurre il crespo e aumentare la lucentezza e chi cerca funzionalità avanzate di protezione termica e personalizzazione della temperatura.