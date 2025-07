IPA Come copiare Amal Clooney e il suo profumo per i capelli

Capelli favolosi, lucidi, folti, con una piega perfetta. Ma anche profumati, per lasciare una scia invitante ed elegante. Se guardiamo Amal Clooney non possiamo fare altro che restare affascinate dalla sua bellezza e da una classe che cattura lo sguardo, anche per merito della sua iconica chioma.

Di recente l’abbiamo vista sul red carpet di Cannes, dove il suo look impaccabile ha fatto – come sempre – scuola. E il suo hair-stylist, non solo ha spiegato come ha dato vita a questa piaga voluminosa e leggermente mossa, ma ha anche svelato uno dei segreti di bellezza che ha usato Amal per la sua chioma: un profumo delizioso che lascia la scia al suo passaggio.

Tutto quello che dobbiamo sapere per copiare anche noi l’avvocata più ammirata.

Amal Clooney, il profumo per capelli è la sua tips beauty da copiare

Elegante in ogni situazione, con quell’allure extra chic che cattura l’attenzione, ma senza mai eccedere: Amal Clooney trasmette l’essenza del glamour e ogni sua scelta in fatto di stile può diventare un ottimo spunto da copiare.

Come quello che ha raccontato di aver utilizzato Dimitris Giannetos, il suo hair- stylist a Cannes, che le ha acconciato i capelli lascandoli sciolti, ma dando vita a una piega morbida e voluminosa, caratterizzata da onde favolose. Ma non si è fermato a questo, infatti ha raccontato a The Tease di aver vaporizzato un profumo per capelli per completare la sua opera.

Si tratta di Delina di Parfums de Marly, nel formato pensato per la chioma. Un prodotto che si può spruzzare direttamente sulle lunghezze oppure sulla spazzola, con un bouquet che lascia il segno. Ha le seguenti caratteristiche: note di testa bergamotto, noce moscata, rabarbaro, litchi. Le note di cuore, invece, sono caratterizzate da: petali, essenza di tosa turca, vetiver di Haiti, incenso e legno di cedro. E per finire le note di fondo con ambroxan, vaniglia, cashmeran e muschio.

E ci sono prodotti che contengono alcune fragranze simili e che possiamo provare anche noi, per fare in modo che i capelli lascino una scia seducente ed elegante a ogni passo.

Mai più senza profumo per capelli, prova queste soluzioni

Il profumo è importante, è quel dettaglio capace di fare la differenza, di ammaliare e rendere ogni look estremamente elegante. Usarne uno specifico per i capelli è una scelta vincente, soprattutto se si desidera valorizzare la propria chioma.

Ecco che ci sono alcuni prodotti che presentano un dettaglio del bouquet in comune: il bergamotto, contenuto anche in quello utilizzato da Amal Clooney.

Come Mystery – N. 5, una fragranza che contiene bergamotto, pompelmo e boccioli d’arancio e che ci permette di dare un tocco favoloso ai capelli. Al suo interno vi è il Cetrimonium Chloride, un condizionante che rende la chioma più semplice da pettinare, inoltre ci permette di combattere il crespo ed è antistatico. Si può usare sui capelli umidi o asciutti.

Mystery - N. 5 Fragranza per capelli che contiene bergamotto, pompelmo e boccioli d’arancio

Miss’t Deep di Mulac – invece – contiene una combinazione di bergamotto e zafferano, ma vi è anche la rosa che si fonde con la fava tonka, senza dimenticare ambra e oud: si tratta di un profumo per capelli favoloso che promette di essere avvolgente e intrigante. Contiene ingredienti che hanno un’azione illuminante e idratante, ma anche protettiva e ristrutturante, per capelli morbidi e luminosi.

Offerta Miss’t Deep di Mulac Fragranza per capelli illuminante, idratante, protettiva e ristrutturante

Lollipink di Pink Sugar, infine, è pensato per dare luminosità e lucentezza, anche dopo l’esposizione ai raggi del sole. La fragranza contiene come note di testa: bergamotto, limone, mela verde, pera e pesca. Le note di cuore sono: rosa, magnolia, gelsomino, albicocca e legni bianchi. Infine, le note di fondo: note addictive, ambra, muschio e vaniglia del Madagascar.

Offerta Lollipink di Pink Sugar Fragranza per capelli che dona luminosità e lucentezza

