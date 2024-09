Amal Clooney, la sua piega blow out è il trend dell’autunno. Come replicarla

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: IPA La piega blow out di Amal Clooney

Al pari delle dive di un tempo, Amal Clooney sta diventando una vera fonte di ispirazione. E non solo per il suo impegno sociale e per il ruolo di avvocato che ricopre, ma anche quando si tratta di stile e di look da copiare. Non ultima la piega sfoggiata durante il recente Festival del Cinema di Venezia, quando sulla passerella più glam del cinema (e a fianco del suo George), ha ammaliato tutti con la sua lunga chioma in versione blow out.

Amal Clooney, icona di stile e di acconciature cool

Una piega anche nota come l’Italian Blowout, o piega all’italiana, che ricorda molto la chioma voluminosa portata dalle bellissima Sophia Loren negli anni ’60, tanto che il celebrity hairstylist Dimitri Giannetos, ha definito il look di Amal Clooney come un’acconciatura “ispirata a Sophia Loren”. Un omaggio alla celebre attrice italiana ma anche una piega che, da quando ha sfilato sul tappeto rosso di Venezia, è diventata tra le più gettonate e senza dubbio tra i trend dell’autunno da seguire.

Ma cosa rende davvero così unico e affascinante questo hairlook? Beh, senza dubbio le sue vibrazioni retrò, il suo fascino e l’eleganza assoluta che dona a chi la porta. E anche il fatto che sta bene a chiunque, purché si abbiano le lunghezze per farla. Un’acconciatura voluminosa, a onde large, morbide e ariose, che richiamano lo stile delle dive del cinema di un tempo e mette in luce le tonalità dei capelli. Una chioma che, nel caso della bella Amal Clooney, è stata creata per affascinare (e a giudicare dal risultato l’obiettivo è stato largamente raggiunto). Un color miele e biondo crema, scelto dal Amal già dalla scorsa estate e perfetto anche per questa nuova stagione autunnale.

Come si realizza la piega blow out di Amal Clooney

Una piega che spicca per la sua corposità e pienezza, piena di movimento, volume e lucentezza. E che ovviamente potete realizzare anche voi seguendo gli step giusti e con i prodotti giusti. Per prima cosa, dovrete “lavorare” dividendo in due parti la vostra chioma, la parte superiore delle radici e della nuca e quella delle lunghezze.

In particolare, la zona delle radici dovrà essere più vaporosa, lasciando più liscia la parte della nuca, in modo che il volto venga come avvolto dai capelli (e con una riga centrale l’effetto è senza dubbio amplificato), e donando più dinamicità alla chioma a partire dalla linea sotto al mento e per tutte le lunghezze, realizzando come delle ampie onde e delle arricciature verso la parte finale delle stesse.

Un’acconciatura dall’anima retrò e dall’eleganza unica, semplice ma allo stesso tempo ricercata, che dona movimento alla chioma ma con un effetto delicato e super naturale. Perfetta da portare con i capelli lunghi come quelli di Amal Clooney, ma anche con un taglio medio, come un long bob per intenderci, che è poi l’hairlook portato da Sophia Loren e da cui questo styling ha origine.

Un look che quindi si suddivide in tre parti: volume sulla parte alta della testa, effetto liscio fino al mento e leggerà dinamicità con arricciatura finale per le lunghezze e le punte.

I prodotti must have per un blow out a regola d’arte

Una volta capito come realizzarla ecco che sorge una domanda a cui è bene dare risposta: quali prodotti usare per una piega impeccabile come quella di Amal?

Partiamo con ottime notizie per tutte, ovvero che questa acconciatura è davvero molto semplice da realizzare. Per farla, infatti, è sufficiente aggiungere volume alla chioma, utilizzando uno spray volumizzante da vaporizzare sui capelli, avendo cura di asciugarli con il phon sulle radici e di alzarle mentre lo fate, pettinandole verso l’alto (ma senza arrivare a cotonarle).

Una volta fatto, si passa allo styling delle lunghezze, che vanno pettinate verso il basso e fino all’altezza del mento, preferibilmente utilizzando una spazzola tonda e acconciando la chioma verso l’esterno con il phon, per non perdere il volume dato in precedenza. Ottime anche le spazzole 2-in-1 che asciugano e modellano allo stesso tempo.

Una volta fatto, con un normalissimo arricciacapelli, dovrete procedere con la realizzazione di boccoli, dall’altezza del lobo o del mento in poi, aiutandovi anche con della lozione arricciante e arrivando fino alle punte, che andrete ad ammorbidire una volta fatto con dell’olio per capelli.

Come mantenere una chioma sana per una piega facile e impeccabile

Una piega che quindi non necessita di molto tempo né di chissà quali abilità ma solo dei prodotti e dei gesti giusti. E che con una buona base di partenza risulterà ancora più facile da eseguire.

Per garantire massimo benessere alla chioma, infatti, è importante dedicarle le giuste attenzioni durante la vostra haircare quotidiana e non. In primo luogo utilizzando dei prodotti detergenti ad hoc, preferendo degli shampoo delicati e che nutrano i capelli. Ma anche che si adattino alle loro caratteristiche, per capelli ricci se li avete ricci, per chiome colorate se li avete tinti, anti-giallo se avete la chioma bionda e cosi via.

Dopo lo shampoo non dovete mai dimenticare di applicare il balsamo o una maschera nutriente, ristrutturante, rigenerante, ecc. Un plus di benessere per la chioma e da cambiare a seconda delle esigenze. Per aumentare la dose di nutrimento ai capelli e donargli un finish brillante, poi, potete usare una crema o un olio per capelli, da applicare pre asciugatura.

Infine, potete asciugare i capelli, ricordandovi di vaporizzare un olio termo protettore utile a non sfibrarli e danneggiarli con il calore.

Una volta alla settimana, poi, trovate il tempo di eseguire uno scrub per capelli, per esfoliare bene la cute e il cuoio capelluto, ma anche per stimolare la circolazione e favorire la crescita dei capelli. Un trattamento da eseguire prima dello shampoo e avendo poi cura di sciacquare bene ogni residuo di scrub.

Piccole ma mirate attenzioni che vi garantiscono una chioma sana e bella e che doneranno alla vostra piega blow out un finish impeccabile e cattura sguardi come quella sfoggiata dalla bellissima Amal Clooney.

