Il biondo di tendenza arriva da Venezia 81, e puoi ottenerlo così

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Fonte: Ansa Venezia, la stupenda chioma bionda di Angelina Jolie

Le abbiamo ammirate, le abbiamo osservate sfilare a una delle kermesse cinematografiche più importanti e ne abbiamo apprezzato i look. Ma c’è un dettaglio che non può esserci sfuggito: il biondo (favoloso) sfoggiato da tantissime star sul red carpet di Venezia 81. È quella, infatti, una delle tendenze per gli hair look che vogliamo sfoggiare anche noi.

Sfumature brillanti, vivide, capelli sani e curati, che hanno fatto bella mostra di sé diventando dei veri e propri elementi fondamentali dei tanti look che abbiamo visto nelle tante giornate di kermesse.

Dai capelli lunghi della sempre favolosa Angelina Jolie, al caschetto sbarazzino di Cate Blanchett, fino alla chioma selvaggia (e in perfetto pendant con il look) di Eva Herzigova, senza dimenticare il capello liscio e voluminoso di Nicole Kidman e il taglio androgino di Tilda Swinton. Ogni beauty look presentava un biondo diverso, un’acconciatura unica e uno stile che ha saputo lasciare il segno.

Se siamo amanti del biondo, oppure se stiamo pensando di cambiare colore, ci sono dei prodotti da inserire nella propria hair routine per poter sfoggiare anche noi una chioma splendente e favolosa.

Shampoo: come lavare i capelli biondi

I capelli biondi hanno bisogno di cura e attenzione, per risultare sempre favolosi. In commercio si trovano shampoo e maschere che fanno al caso nostro se vogliamo sfoggiare una chioma favolosa come quella delle star.

Del resto, Venezia 81 si può tradurre con il trionfo del biondo: sul red carpet della Mostra del Cinema abbiamo visto celebrity internazionali e italiane sfilare con capelli chiari di ogni tonalità, ma accomunati dall’essere sani e lucenti.

Fonte: Ansa

E per avere una chioma al top si devono utilizzare prodotti indicati, come gli shampoo realizzati appositamente per il biondo.

Kérastase, ad esempio, propone Blonde Absolu: ovvero uno shampoo idratante e illuminante per capelli biondi. Si tratta di un prodotto pensato per detergere e illuminare i riflessi, che al tempo stesso – grazie all’acido ialuronico e alla stella alpina – rafforza la fibra in maniera profonda, proteggendola e le dona elasticità.

Offerta Kérastase Blonde Absolu Shampoo con acido ialuronico e stella alpina, illumina e idrata i capelli

Moroccanoil, invece, propone Blonde perfecting purple shampoo, lo shampoo viola per un biondo perfetto: infatti è un correttore di tono, grazie ai pigmenti viola vengono neutralizzati i toni ottone e il risultato è una chioma brillante e luminosa, con la giusta tonalità di colore. Inoltre, grazie alla tecnologia ArganID™, l’olio di Argan va a riparare e sigillare la cuticola.

Offerta Moroccanoil Blonde perfecting purple shampoo Shampoo viola per correggere il tono grazie agli appositi pigmenti

Per chi cerca un prodotto bio, lo shampoo antigiallo di RedMoringa è l’ideale: si tratta di un tonalizzante che elimina il colore giallo dalla chioma, che può essere utilizzato anche da chi ha i capelli bianchi. Realizzato con ingredienti naturali al 99,5 per cento, la sua formula contiene malva, camomilla ed estratto di semi di Moringa.

Shampoo antigiallo di RedMoringa Shampoo composto da ingredienti al 99,5 per cento naturali

Maschere, quelle per una chioma bionda

Fondamentale anche l’utilizzo di maschere pensate appositamente per i capelli biondi, con lo scopo di renderli più belli e sani.

Fonte: Ansa

La professional No – Yellow Mask di A Alma è pensata per capelli biondi, grigi e decolorati: senza solfati e parbeni, con estratto di vinaccia e proteine della seta, va applicata sulla chioma tamponata. Si deve lasciare agire fino a sette minuti e poi sciacquare.

Offerta Professional No – Yellow Mask di A Alma Maschera senza solfati e parabeni per capelli biondi e grigi

Kérastase, invece, propone una maschera ricostruttiva e anti-rottura che si combina alla perfezione con lo shampoo: anche questa della linea Blond Absolu, è un vero e proprio trattamento Cicaextrême per capelli che sono sensibilizzati dalla decolorazione. Li rende più forti, luminosi e morbidi.

Offerta Kérastase maschera per capelli biondi Maschera per capelli più forti, lucidi e morbidi

Camomilla Intea, infine, ha pensato a una maschera riflessi biondi che idrata e nutre: il suo utilizzo promette una chioma lucente e luminosa, facile da pettinare.

Offerta Camomilla Intea, maschera Un prodotto che idrata e nutre i capelli

Se si cerca un kit antigiallo, invece, la combo proposta da Beauxury Milano è composta da shampoo e machera con bava di lumaca e cheratina. Questi prodotti vanno a contrastare l’ingiallimento della chioma senza macchiare e ripristinano le tonalità fredde. Inoltre, idratano, districano e ricostruiscono e sono realizzati senza siliconi, parabeni, oli minerali, petrolati o solfati. Vengono venduti in confezioni maxi-formato.

Kit antigiallo: shampoo e maschera Due prodotti per la cura dei capelli biondi con bava di lumaca e cheratina

I prodotti per avere dei capelli biondi al top (come le star a Venezia)

Ogni evento mondano che si traduce in una parata di star diventa anche il momento perfetto per prendere appunti sulle nuove tendenze. E se ce n’è una che spicca, tra quelle che ci lascia Venezia 81, è proprio il biondo che hanno sfoggiato tantissime attrici.

Fonte: Ansa

Colorazioni diverse: da quelle più dorate, a quelle più fredde, per sposarsi con l’incarnato e con i look indossati, ma tutte perfettamente curate.

Ci sono dei prodotti che si devono inserire nella propria hair routine per sfoggiare anche noi un biondo perfetto.

A partire da Wella professional color fresh mask: si tratta di una maschera pronta all’uso e pigmentata che regala alla chioma un favoloso biondo perlato. È il prodotto da avere a casa e da utilizzare per ottenere una ricarica di luce in attesa del prossimo appuntamento con il proprio parrucchiere di fiducia. Ha una lunga durata (tra gli 8 e i 10 lavaggi) e una formulazione delicata. Facile da usare, è efficace dopo soli 10 minuti di posa.

Offerta Wella professional color fresh mask Maschera per capelli che permette di avere una ricarica di luce

Per correre ai ripari, o regalarsi una chioma wow con semplici passaggi nella propria abitazione, c’è Glosston, una colorazione professionale tonalizzante a effetto illuminante senza ammoniaca. Si tratta di un prodotto perfetto per coloro che vogliono donare brillantezza al proprio colore naturale o ravvivare quello del parrucchiere. Va distribuito sulla chioma e lasciato in posa dai 10 ai 30 minuti.

Glosston Colorazione professionale tonalizzante

Per chi desidera ravvivare il proprio colore, Revitacolor ha una maschera apposita che restituisce riflessi esaltati e anche un biondo più intenso: contiene acidi della frutta e ha proprietà idratanti, addolcenti e districanti. Dura dai 4 ai 10 lavaggi.

Revitacolor Maschera che esalta i riflessi e regala un biondo più intenso

Un prodotto, invece, da usare con molta facilità e per un intervento super veloce sulla propria chioma è il Blonde Spray di A Alma: No-Yellow Extreme Soft & Shine. Effetto seta immediato e senza risciacquo, fa parte di una linea studiata appositamente per contrastare i riflessi gialli e si applica dopo il lavaggio dei capelli, prima dello styling.

Vuoi rimanere aggiornata su tutte le ultime mode beauty? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza e non perderti nessuna novità.