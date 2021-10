Shampoo viola: i migliori antigiallo per i capelli biondi

Lo shampoo viola è ormai diventato un prodotto must have per chi ha scelto di avventurarsi nel mondo dei capelli biondi. Questo prodotto, spesso sotto formula anche di maschera o conditioner, lavora sui pigmenti gialli che emergono dai biondi più freddi, dai capelli bianchi e quelli argento.

Cos’è lo shampoo viola

Caratterizzati da un colore viola intenso, questi shampoo sono pensati per i capelli biondi, decolorati e bianchi.

Il colore contenuto allo shampoo anti giallo andrà a lavorare non solo sui pigmenti caldi che tendono a rovinare le colorazioni più fredde, ma anche a ristabilire il giusto stato di idratazione del capello che, a causa della decolorazione spesso necessaria, potrebbe soffrire presentandosi secco, sfibrato e disidratato.

A cosa serve lo shampoo anti giallo

L’inquinamento ambientale e il passare del tempo, inevitabilmente, porta le tinte platino e simili a ingiallirsi a causa dei pigmenti che salgono in superficie. Tutto ciò porta a un colore più spento, opaco e non più luminoso, dopo il lungo lavoro fatto dal parrucchiere. Prima di prendere appuntamento per un nuovo tonalizzante, che andrà a ristabilire la giusta tonalità nel colore, puoi provare con gli shampoo viola anti giallo, che permetteranno di bilanciare il colore riportandolo al biondo perfetto.

Come funziona lo shampoo viola

Il lavoro dello shampoo viola sfrutta la ruota dei colori e del contrasto delle tonalità, proprio come per i correttori colorati dedicati al viso. Il tutto è basato sulla ruota dei colori e delle tonalità complementari: il rosso è annullato dal verde, il blu dal salmone e, infine, il giallo dal viola.

Gli shampoo anti giallo vanno quindi a tonalizzare in maniera molto blanda le schiariture, andando così a neutralizzare, grazie al principio della sottrazione, il colore giallo paglierino che può presentarsi.

Come si usa lo shampoo giallo

Sull’uso dello shampoo viola non ci sono limitazioni o particolari accortezze da seguire. Solitamente si consiglia di utilizzarlo una o due volte a settimana e basterà applicarlo, una o due volte, lasciarlo in posa qualche minuto e poi sciacquare con abbondante acqua. In caso di shatush, balayage o schiariture solo sulle lunghezze, meglio insistere proprio su queste per far lavorare al meglio i pigmenti viola.

Esiste anche una seconda linea che consiglia di applicare lo shampoo come una maschera sui capelli asciutti e lasciarla in posa per 15/20 minuti, per poi procedere al classico risciacquo. La cosa importante, però, è effettuare un piccolo test prima, come un lavaggio normale, visto che alcuni pigmenti viola potrebbero creare antiestetiche sfumature, specialmente sui capelli più chiari e bianchi.

I migliori shampoo viola

Quale scegliere, perché e quali sono le loro proprietà? Qui troverai una selezione dei migliori shampoo viola per la cura dei tuoi capelli biondi.

Elvive

Pensato per i capelli biondi, decolorati, grigi o castani con schiariture che possono ingiallirsi assumendo toni caldi indesiderati. Una formula arricchita con pigmenti viola e filtro UV che deterge delicatamente i capelli.

Acquistalo online qui.

Redken

Basta un solo shampoo di 5 minuti, una o più volte a settimana, per un biondo freddo al top. Perfetto anche per chi ha poco tempo.

Puoi comprarlo qui.

L’Oréal

Shampoo Blondifier con estratto di Acai Berry e pigmenti viola, pensato per rimuovere le impurità mentre neutralizza i riflessi caldi indesiderati.

Puoi comprarlo qui.

Shu Uemura

Si chiama Yubi Blonde ed è lo shampoo ispirato all’oriente, arricchito con peonia bianca giapponese, nota per le sue proprietà idratanti.

Acquistalo con un click.

Kérastase

Il suo uso regolare fornisce una protezione anti-giallo durevole, mantenendo a lungo le sfumature di biondo freddo. Arricchito dalla combinazione di Acido Ialuronico e Stella Alpina per nutrire intensamente la fibra capillare.



Puoi acquistarlo online cliccando qui.

Olaplex

Uno shampoo viola extra delicato che può essere utilizzato anche 2/3 volte a settimana. Oltre i pigmenti, al suo interno anche la tecnologia Bond Building che ripara i legami rotti nei capelli riparandoli e donandogli spessore.

Acquistalo qui.

Maria Nila

Questo shampoo fa parte di una linea composta anche da conditioner e maschera, che contiene un pool di attivi anti-ossidanti vegetali come l’estratto di mora, ricchissima di pigmenti viola.

Davines

Deterge delicatamente rimuovendo l’opacità e donando nutrimento, grazie agli estratti di Baobab e di Jagua, con cui bilancia i riflessi indesiderati e ravviva e illumina le tonalità bionde.

Fanola





Applicalo sui capelli bagnati e lascia in posa da 1 a 5 minuti, per un effetto più intenso e tonalizzante. Perfetto per i capelli grigi o le mechés.



Acquistalo su Amazon con un click

Professional By Fama

Arctic Ice è il trattamento pensato per idratare i capelli e contrastare gli indesiderati effetti gialli. Realizzato con tè bianco fermentato e pigmenti viola dona morbidezza e setosità al capello mentre mantiene perfetto il colore.

Framesi

Oltre i pigmenti viola, qui si possono trovare olio di borragine, per lucidare lo stelo, condizionanti di origine vegetale, per idratare, e idrolizzato di lievito di birra, per un effetto filler.

Cotril

Con Estratto di Mirtillo e Agenti Condizionanti emollienti e illuminanti. Pulisce e condiziona i capelli rendendoli morbidi e lucenti, aiutandoli a proteggere la chioma dalle aggressioni esterne.

Simply Zen

Non solo pigmenti viola, ma anche acido ialuronico, filtri solari, proteine ed attivi botanici specifici, per una chioma sempre più brillante.

Hairmed

Questo shampoo viola oltre a spegnere i toni paglia dei capelli più chiari, contiene fattori protettivi contro l’ossidazione e anche attivi idratanti che danno lucentezza e morbidezza al capello, dicendo così addio al colore sbiadito.