Come truccare gli occhi grandi e tondi

Gli occhi, si sa, sono lo specchio dell’anima e quelli grandi e tondi sono tra i più invidiati e desiderati da centinaia di donne, tanto che molte sono spesso alla ricerca del make up ideale per ingrandire visivamente gli occhi. Espressivi e magnetici, gli occhi grandi regalano al viso un’aria dolce, super femminile e sofisticata ma, per valorizzarli al massimo, bisogna scegliere il make up giusto.

Il make up infatti è un valido alleato sia che tu voglia mettere ancora di più in risalto la grandezza dei tuoi occhi sia se cerchi un buon metodo per avere un occhio visivamente più piccolo e allungato. Scopri in questa pratica guida come truccare gli occhi grandi per avere uno sguardo da sogno e catturare l’attenzione.

Come truccare gli occhi grandi

Se guardando dritto a te davanti allo specchio noti che sotto l’iride rimane una piccola porzione bianca di bulbo oculare vuol dire che rientri nella categoria di coloro che possiedono dei bellissimi occhi grandi e tondi. Anche se dovrebbe essere un vanto, per molte donne gli occhi grandi e tondi rappresentano talvolta un disagio. Imparando però a truccarli correttamente è possibile donare intensità allo sguardo, correggendo la forma e regolando le eventuali sproporzioni e irregolarità. Ecco quindi i consigli, i trucchi e i suggerimenti per creare un make up per occhi grandi da sogno.

Mettere in risalto gli occhi grandi

Per chi vuole mettere in risalto ancora di più gli occhi grandi e tondi il trucco è quello di giocare sui chiaro-scuri, applicando l’ombretto nella piega dell’occhio e all’attaccatura delle ciglia. In questo caso basterà stendere un ombretto dalla nuance chiara su tutta la palpebra mobile e creare un leggero cut crease, una linea molto netta che taglia la piega dell’occhio in orizzontale, utilizzando un ombretto dalla tonalità più scura.

Questo make up grafico permette di ridimensionare il contorno della palpebra mobile. Infatti, alzando leggermente la linea è possibile ingrandire visivamente gli occhi ancora di più, aprendo lo sguardo, oppure al contrario, abbassandola, si donerà all’occhio un effetto più allungato.

Una volta creata la sfumatura è possibile evidenziare la zona vicina all’attaccatura delle ciglia utilizzando una matita oppure un eyeliner. Come tocco finale, un mascara allungante e volumizzante evidenzierà ancora di più i tuoi occhioni. Il segreto per uno sguardo ancora più aperto e luminoso è quello di utilizzare una matita color burro o comunque chiara all’interno della rima inferiore.

Se possiedi gli occhi grandi ma non puoi dire lo stesso delle tue palpebre puoi metterle in risalto sfumando un ombretto dai toni scuri appena sopra la piega dell’occhio e stendendo un ombretto più chiaro sulla palpebra mobile. Questa tecnica di chiaro-scuro permette di creare un effetto di profondità facendo apparire la palpebra più visibile ed esaltando lo sguardo.

Trucco occhi grandi e tondi: come allungarli visivamente

Anche se sono molto belli, non tutte le donne vogliono risaltare ancora di più i propri occhi grandi ma, al contrario, sognano un occhio più allungato. In questo caso uno smokey eyes non troppo carico è la scelta perfetta per chi vuole allungare otticamente l’occhio, focalizzando l’attenzione sugli angoli.

Per questo make up sarebbe ideale utilizzare ombretti scuri e opachi che permettono di intensificare lo sguardo e, al contempo, rimpicciolirlo. Sono da evitare invece gli ombretti troppo luminosi in quanto si sortirebbe l’effetto contrario. Per realizzare uno smokey eyes che dia tuoi occhi grandi una forma più allungata e sensuale avrai bisogno di un pennello piatto con il quale applicare l’ombretto sulla palpebra mobile, coprendola interamente.

Una volta ultimato questo primo passaggio avrai bisogno di un pennello da sfumatura per sfumare perfettamente l’ombrello creando l’effetto smokey. Per ottenere un cat eye sensuale ed intenso applica un eye liner in gel per creare una riga sottile fino all’esterno dell’occhio. Infine, non dimenticare il mascara come tocco finale!

Per enfatizzare di più lo sguardo, evitando l’effetto cupo e per rendere visivamente l’occhio ancora più allungato puoi creare un punto luce con l’aiuto di un illuminante o applicando un ombretto shimmer sotto l’arco delle sopracciglia e nella zona del dotto lacrimale. Per i punti luce prediligi colori chiari come il bianco, l’avorio, l’oro o il color champagne.

Eyeliner e matita: gli alleati perfetti per truccare gli occhi grandi

L’eyeliner e la matita devono essere usati con accortezza quando si hanno gli occhi piccoli e spesso sono difficili da applicare dato che non c’è molto spazio per disegnare linee e creare forme. Per chi ha gli occhi grandi invece la matita scura e l’eyeliner sono gli alleati perfetti per enfatizzare l’attaccatura delle ciglia e rendere l’occhio visivamente più lungo, creando così uno sguardo sensuale e provocante.

Se hai gli occhi tondi e sporgenti e vuoi attenuare queste caratteristiche puoi creare una linea sottilissima di eyeliner che segua perfettamente l’attaccatura delle tue ciglia. Puoi inoltre osare creando delle frecce che vanno verso l’esterno che ti doneranno uno sguardo da sogno. In questo caso è importante farle risultare simmetriche, un’operazione difficile data l’asimmetria del nostro viso.

Per le mani più inesperte sarà frustrante per i primi tempi, ma con un po’ di pazienza e di allenamento creare una linea di eyeliner perfetta può dare molte soddisfazioni. Chi non è molto pratica con questo particolare cosmetico può iniziare con un eyeliner a penna, veramente molto facile da usare e da stendere.

Anche il kajal e la matita nera sono alleati perfetti per truccare gli occhi grandi, mettendo in risalto i pregi e attenuando i difetti. Anche in questo caso ti basterà disegnare una linea che incornici la parte superiore degli occhi, sottolineando ciglia. Inoltre, applicando la matita nera nella rima inferiore puoi rimpicciolire visivamente l’occhio dando al contempo risalto all’iride.

Per gli occhi grandi è consigliabile applicare la matita anche leggermente al di fuori della parte finale dell’occhio, sfumando per bene la linea con l’aiuto di un pennellino per sfumatura. Un altro trucco per chi vuole attenuare leggermente i propri occhi grandi, evitando di ingrandire ancora di più lo sguardo con il make up, è quello di non applicare il mascara sulle ciglia inferiori, concentrandosi invece maggiormente sugli angoli delle ciglia superiori. In questo modo l’occhio risulterà più piccolo e anche molto più allungato.

Truccare gli occhi grandi a seconda del colore

Quando si è alla ricerca del make up perfetto per valorizzare lo sguardo non conta solo la forma e la grandezza dell’occhio, ma anche il colore dell’iride. Alcuni colori infatti possono essere perfetti per gli occhi grandi e marroni, ma non abbinarsi perfettamente ad un’iride dalla tonalità verde. Vediamo allora quali sono i make up perfetti per gli occhi grandi tenendo conto anche del colore.

Trucco per occhi grandi e verdi

Gli occhi verdi vengono messi in risalto soprattutto se vengono utilizzati ombretti dai colori freddi come il viola, il lilla, il porpora, il prugna, il rosa, il vinaccia, il borgona, ma anche tonalità come il color mattone o i diversi toni del marrone. Seguendo la ruota dei colori, fra tutte le colorazioni elencate in precedenza è sicuramente il viola (e tutte le sue declinazioni) quello che esalta particolarmente gli occhi dalle tonalità verdi essendo il suo colore complementare. Che sia un ombretto, una matita o un eyeliner colorato il viola renderà i tuoi occhi verdi stupendi e magnetici. Per un make up da sera è proprio quello che ci vuole!

Per il giorno invece i migliori amici degli occhi verdi sono le tonalità come il terracotta o il grigio scuro, che possono anche essere abbinati insieme per creare sfumature interessanti. Mentre per un make up speciale e glamour puoi giocare coi colori oro e bronzo.

Da evitare o usare con attenzione invece sono il verde, il blu e l’azzurro, che rischiano di far apparire il colore dei tuoi occhi spento e non metterli in risalto. Tutti i colori elencati si abbinano benissimo agli occhi verdi, ma se hai gli occhi grandi e verdi e non vuoi farli apparire ancora più grandi è sempre meglio evitare sfumature di colore troppo chiare e utilizzare la tecnica del chiaro-scuro vista in precedenza o un trucco smokey eye.

Trucco per occhi grandi e marroni

Vediamo invece come truccare gli occhi grandi e marroni. Anche per scoprire le tonalità che meglio si abbiano agli occhi marroni puoi utilizzare la ruota dei colori. I colori complementari che enfatizzeranno al meglio le sfumature dell’iride castana sono: il marrone, il verde, il blu notte oppure il viola scuro.

Vale sempre la regola di base per cui le tonalità chiare tendono a ingrandire visivamente l’occhio, mentre quelle più scure a rimpicciolirlo, donando allo stesso tempo profondità allo sguardo. Sta quindi a te scegliere i toni che preferisci in base all’effetto che vuoi ottenere. Fra le scelte di make up da evitare per chi ha gli occhi grandi e marroni c’è sicuramente l’utilizzo della matita beige o dai colori pastello da utilizzare all’interno della rima inferiore dell’occhio. Meglio optare per la classica matita nera o marrone, da sfumare verso l’esterno per avere uno sguardo magnetico.