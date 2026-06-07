Philips Lumea 9900: dodici mesi senza peli superflui (grazie all’AI)

DiLei Philips Lumea 9900 - la recensione della redazione di DiLei

Mettiamola così: l’idea di fare la depilazione in casa, con un dispositivo a luce pulsata, all’inizio ci lasciava un po’ perplesse. Non perché non ci fidiamo della tecnologia ma perché l’IPL l’abbiamo sempre associato a qualcosa per soli professionisti. Ma le nostre lettrici ci hanno chiesto spesso qualche consiglio, quindi abbiamo deciso di testarlo.

Abbiamo tenuto il Philips Lumea 9900 tra le mani per settimane, lo abbiamo usato con curiosità (e qualche indecisione iniziale), e alla fine siamo uscite dalla prova con una certezza: questo dispositivo cambia davvero le regole del gioco. La tecnologia SenseIQ adatta l’intensità della luce al tono della pelle in automatico, l’app è chiara e intuitiva, e i risultati — dopo poche settimane di utilizzo costante — sono già visibili.

Presente quando un prodotto supera le aspettative? Ecco. È andata esattamente così.

Philips Lumea 9900: dodici mesi senza peli superflui Un rituale di bellezza che fa davvero la differenza: pelle liscia, niente dolore, tutto comodamente a casa

VOTO TOTALE 8.7 Philips Lumea Series 9900 Philips Lumea 9900 è l'epilatore a luce pulsata di punta della gamma Lumea: il marchio numero uno al mondo in questo settore, con oltre 20 anni di ricerca alle spalle e testato su più di 3.000 donne. In parole semplici? Un dispositivo nato nei laboratori professionali e portato direttamente a casa nostra. Funziona emettendo delicati impulsi di luce diretti alla radice del pelo, che nel tempo ne rallentano e inibiscono la ricrescita. I risultati dichiarati sono notevoli: fino al 92% di riduzione dei peli delle gambe in soli tre trattamenti e fino a 18 mesi di pelle liscia. In dotazione ci sono quattro accessori ergonomici pensati per adattarsi alle diverse zone del corpo (viso, ascelle, zona bikini e gambe) e con cinque intensità luminose regolabili. Una delle caratteristiche che lo distingue è la doppia modalità d'uso: senza filo per trattare con precisione le zone più difficili da raggiungere, con il filo per le sessioni più lunghe sulle gambe. In più, i sensori Skin Contact garantiscono che il dispositivo emetta luce solo quando è completamente a contatto con la pelle (il che significa anche niente occhiali protettivi durante il trattamento). PRO La tecnologia SenseIQ adatta automaticamente l'intensità al tono della pelle

App intuitiva con percorso personalizzato grazie alla funzione SkinAI

Funziona con e senza filo CONTRO Nelle prime sessioni può risultare un po' scomodo da maneggiare, specialmente per le principianti

Richiede costanza nel tempo per ottenere i migliori risultati Come funziona (e perché è diverso da quelli testati fin qui) VOTO: 9 La tecnologia IPL - Intense Pulsed Light - agisce con impulsi di luce direttamente sulla radice del pelo, rallentandone progressivamente la crescita. Philips ha introdotto questa tecnologia, sviluppata in collaborazione con dermatologi e fino a poco fa riservata ai centri estetici, direttamente nelle nostre case. E l'ha resa molto più semplice rispetto al passato. Il cuore del Lumea 9900 è la tecnologia SenseIQ con sensore SmartSkin: il dispositivo rileva il tono della pelle in tempo reale e seleziona automaticamente l'intensità di luce più adatta. Niente più dubbi su quale impostazione scegliere, niente più paura di esagerare sulle zone più sensibili. Ci pensa lui. A completare il quadro, quattro accessori ergonomici dedicati alle diverse zone del corpo: viso, ascelle, zona bikini e corpo. Il programma consigliato prevede una sessione ogni due settimane per i primi quattro trattamenti, poi un ritocco ogni quattro settimane. Dopo dodici trattamenti, i dati parlano di una riduzione media dell'86% dei peli sulle gambe e fino a 12 mesi di pelle liscia. Noi non siamo ancora arrivate fin là, ma i segnali sono già più che incoraggianti. Philips Lumea 9900: dodici mesi senza peli superflui Un rituale di bellezza che fa davvero la differenza: pelle liscia, niente dolore, tutto comodamente a casa Una chicca: l'intelligenza artificiale al nostro servizio VOTO: 9 L'app Lumea è una piacevole sorpresa. Non si tratta del solito manuale digitale fatto di noiose e dettagliatissime istruzioni: la funzionalità SkinAI analizza la pelle in modo virtuale e crea un percorso personalizzato, ti ricorda quando è il momento della prossima sessione, tiene traccia dei progressi e ti guida zona per zona con suggerimenti su misura. Nella pratica, è come avere una mini-estetista virtuale sempre a disposizione. Apri l'app, selezioni la zona da trattare, il dispositivo si adatta e tu non devi pensare ad altro. Facile, no? Ah, e il Lumea 9900 funziona sia con che senza filo: un piccolo dettaglio che nella pratica fa tutta la differenza del mondo. Design e facilità d'uso: (quasi) tutto bene VOTO: 8 Il Lumea 9900 ha un design elegante e moderno, chiaramente pensato per stare in bella mostra sul ripiano del bagno. Leggero, con una forma ergonomica e tasti intuitivi. L'unica nota da segnalare riguarda la maneggevolezza: nelle prime sessioni, soprattutto se è la prima volta che si usa un dispositivo IPL, ci vuole qualche minuto per trovare il modo più comodo di tenerlo, specialmente sulle zone meno accessibili. Niente di insormontabile — dopo qualche utilizzo diventa automatico — ma vale la pena segnalarlo a chi parte da zero. Philips Lumea 9900: dodici mesi senza peli superflui Un rituale di bellezza che fa davvero la differenza: pelle liscia, niente dolore, tutto comodamente a casa Sommario Philips Lumea Series 9900 Come funziona (e perché è diverso da quelli testati fin qui) 9 Una chicca: l'intelligenza artificiale al nostro servizio 9 Design e facilità d'uso: (quasi) tutto bene 8

Conclusioni Il Philips Lumea 9900 è molto più di un epilatore: è un investimento nella propria routine di cura, che nel tempo si "ripaga" ampiamente. La tecnologia SenseIQ elimina i dubbi, l'app rende il percorso semplice e personalizzato, e i risultati ci sono. Davvero. Certo, richiede un po' di pratica iniziale per chi è alle prime armi con l'IPL. Ma una volta presa la mano, diventa un gesto naturale, quasi rilassante. E la pelle liscia per mesi, senza dover correre dall'estetista, è una soddisfazione