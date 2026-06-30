Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Lo sconto su Braun Silk Epil 9

L’estate è finalmente arrivata e, insieme al sole, al mare e ai vestiti leggeri, si ripresenta il solito, noioso dilemma: come gestire i peli superflui senza passare le vacanze chiuse in un centro estetico o bloccate in bagno con il rasoio ogni due giorni? La risposta quest’anno ha un nome ben preciso ed è il vero “mai più senza” della stagione: il Braun Silk-épil 9 Flex. Se sognate una pelle incredibilmente liscia come la seta fino a quattro settimane, senza lo stress della ricrescita e nel comfort assoluto di casa vostra, questo dispositivo è esattamente ciò che stavate cercando.

E la notizia migliore? È in sconto ancora per pochissimo tempo.

Offerta Braun Braun Silk Epil 9

La vera svolta di questo modello rispetto ai classici epilatori del passato è la sua testina completamente flessibile in 3D. Chiunque abbia provato a depilarsi le ginocchia, le caviglie o la zona bikini sa bene quanto sia difficile seguire le curve del corpo senza saltare qualche punto o rischiare fastidiose irritazioni. Il Silk-épil 9 si adatta alla perfezione a ogni contorno, scivolando dolcemente sulla pelle per un’epilazione rapida, precisa e uniforme. Grazie alla tecnologia Micro-Grip con 40 pinzette, riesce a catturare anche i peli più corti e sottili, perfino quelli di appena 0,5 mm che la ceretta tradizionale non è in grado di agganciare. Significa che non dovrete più attendere l’imbarazzante fase di ricrescita per poter lavorare sulla vostra pelle: sarete impeccabili e pronte a partire in qualsiasi momento.

In poche parole, perché vale la pena averlo con sé per l’estate?

Ti dimentichi della depilazione: hai fino a quattro settimane di pelle liscia . Significa fare le valigie e partire per le vacanze senza dover pensare a rasoi o appuntamenti dall’estetista.

. Significa fare le valigie e partire per le vacanze senza dover pensare a rasoi o appuntamenti dall’estetista. Fa molto meno male: poterlo usare sotto la doccia o nella vasca cambia tutto . L’acqua calda apre i pori e, insieme ai rulli massaggianti, riduce al minimo il fastidio anche nelle zone più sensibili.

. L’acqua calda apre i pori e, insieme ai rulli massaggianti, riduce al minimo il fastidio anche nelle zone più sensibili. È completo e pronto all’uso: l’impugnatura non scivola dalle mani bagnate e nella confezione trovi già la testina rasoio e il rifinitore per le aree delicate , oltre a una comoda custodia in tessuto per portarlo dove vuoi.

, oltre a una comoda custodia in tessuto per portarlo dove vuoi. È un dispositivo solido, progettato in Germania e fatto per durare anni. Se vuoi liberarti una volta per tutte dallo stress dei peli superflui e goderti l’estate in totale leggerezza, questo è il momento giusto per fare il salto di qualità.

Ma parliamo della paura più grande: il dolore. Braun ha ripensato l’intera esperienza per offrirvi. Il dispositivo è completamente impermeabile grazie alla, il che significa che potete usarlo tranquillamente sotto la doccia o mentre vi rilassate nella vasca da bagno. L’acqua calda apre i pori e riduce drasticamente la sensazione di fastidio, trasformando l’epilazione in un momento delicato e quasi indolore. Inoltre, l’intuitiva tecnologia Smart Touch regola la velocità in base alla pressione esercitata sulla pelle, mentre il sensore intelligente SensoSmart vi avvisa con una spia luminosa rossa se state premendo troppo, proteggendo la cute da rossori e fastidi.

Il Braun Silk-épil 9 è attualmente in sconto, ma l’offerta durerà poco: approfittane adesso e ordina il tuo prima che il prezzo torni quello pieno.

Offerta Braun Braun Silk Epil 9

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