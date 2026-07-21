Gambe lisce, perfettamente depilate e morbide? Con l'epilatore elettrico wet&dry si può e lo trovate ora in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Gambe lisce e depilate in ogni istante con l'epilatore wet&dry in sconto

L’estate è la stagione dei viaggi per eccellenza, dei bagni improvvisati al mare o in piscina e delle gambe scoperte. E se da un lato sono anche queste cose a renderla la stagione più amata, dall’altro avere gambe sempre depilate e lisce diventa un problema di primaria importanza. Ma non se si porta sempre con sé l’epilatore elettrico in versione compatta Braun Silk Epil 5, il device che vi salva in vacanza e che cattura anche i peli più corti, che trovate ora in sconto su Amazon.

Offerta Braun L’epilatore elettrico da avere sempre con sè

L’epilatore elettrico da avere sempre con sé

Un dispositivo compatto, perfetto da portare in valigia o nel trolley, che potete usare anche sulla ricrescita post ceretta senza aspettare il prossimo appuntamento dall’estetista. Bastano pochi minuti per gambe depilate, morbide ed esfoliate, con un solo gesto.

Un epilatore che rimuove anche i peli che la ceretta non riesce a eliminare, grazie alle pinzette integrate MicroGrip che catturano peli corti fino a 0,5 mm. Una vera garanzia per le vostre gambe.

I vantaggi di Braun Silk Epil 5

Ma non solo, perché Braun Silk Epil 5 ha ancora tanti motivi per entrare di diritto tra i tool che dovreste avere con voi in vacanza durante queste settimane estive. Questo device, infatti, è gentile con la vostra pelle, grazie a un cappuccio con rulli massaggianti che aiutano a ridurre la sensazione di dolore durante l’uso. In più, questo epilatore elettrico svolge una funzione Wet & Dry, ovvero lo si può utilizzare anche sotto la doccia o mentre si fa il bagno, andando a rendere il momento della depilazione ancora più confortevole e delicato.

Insomma, un prodotto che vi dona le gambe e la pelle dei vostri sogni, per tutta l’estate e con il massimo del comfort e della comodità possibile.

Se ancora non vi siete convinte, forse, possiamo convincervi con un’ultima chicca: l’epilatore elettrico Braun Silk Epil 5 è molto più di quello che sembra, perché svolge anche una inaspettata funzione esfoliante, garantendovi una morbidezza unica alla pelle.

Offerta Braun L’epilatore elettrico da avere sempre con sè

Come si utilizza l’epilatore elettrico di Braun

Grazie alla spazzola esfoliante di cui è dotato, questo device di Braun combatte la comparsa di peli incarniti e leviga la pelle prima dell’epilazione. Una volta utilizzata quindi, potrete procedere con la sua funzione principale, ma con la certezza di aver preparato la cute al meglio e con il massimo del risultato finale.

Un epilatore must have, che si può usare sia a secco che in acqua. Facilita la depilazione e garantisce gambe al top anche in caso di ricrescita, con un ritocco rapido e delicato anche mentre siete in viaggio. Il risultato è una copertura totale e una rimozione efficace di ogni tipo di pelo superfluo.

Insomma, questo sì che è un vero affare e questo è il momento giusto per approfittarne!

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