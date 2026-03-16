Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon L'epilatore elettrico Braun Silk Epil a un prezzo mai visto prima

Ogni anno la stessa storia! Appena arriva la primavera abbiamo voglia di indossare gonne o vestiti, ma a frenarci è l’idea di scoprire le gambe se abbiamo qualche pelo superfluo. Se in inverno con pantaloni e calze riusciamo a ”mascherarli”, in primavera e in estate dobbiamo farci i conti. Per chi vuole risolvere il problema letteralmente alla radice, ci sono gli epilatori elettrici. Lo strumento più efficaci per la rimozione dei peli superflui su gambe, ascelle e braccia a volte può arrivare a costare anche cifre importanti. A risolvere la situazione arrivano le Offerte di Primavera Amazon.

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Navigando sull’e-commerce, tra le sue innumerevoli offerte ne abbiamo trovata una imperdibile: il Silk Epil 9 Flex della Braun a metà prezzo. Un ottimo modo per concludere la maratona di offerte che termina oggi alle 23,59. Il dispositivo è considerato uno dei più efficaci e a confermarlo sono le oltre 6mila recensioni che lo hanno eletto uno degli epilatori da avere sempre con te.

Visto che gli sconti durano ancora per poche ore per approfittarne ti consigliamo di tenere sempre sotto controllo l’offerta, visto che il prezzo nella box potrebbe non essere aggiornato e/o visibile, vi consigliamo di cliccare direttamente sul prodotto. Si aprirà così la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

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Braun Silk-épil sinonimo di qualità

Nella vasta gamma di epilatori elettrici presenti sul mercato Braun Silk-épil è un marchio che da anni accompagna le donne durante l’epilazione ed è indubbiamente il più famoso. Nel corso del tempo gli apparecchi hanno migliorato le loro prestazioni fino ad arrivare al Silk-épil 9 Flex 9 che oltre ad essere efficiente, ha anche un prezzo incredibile.

L’epilatore elettrico è tra i preferiti dagli utenti perché assicura una pelle liscia e senza peli superflui fino a quattro settimane. A renderlo possibile è la tecnologia MicroGrip con 40 pinzette che è in grado di catturare qualsiasi tipologia di pelo, anche quello molto sottile. In questo modo non dovrai aspettare i tempi della ricrescita, ma agire ogni volte che ne senti la necessità.

L’epilatore a metà prezzo adatto a tutto il corpo

Il desiderio di avere una pelle liscia non coinvolge solo le gambe, ma tutto il corpo e Silk-épil 9 Flex 9 è progettato per rispondere a qualsiasi esigenza. A renderlo possibile è la testina flessibile che riesce a raggiungere anche le aree più difficili come ginocchia e ascelle adattandosi ai contorni del corpo, inoltre la superficie ampia riduce nettamente i tempi di depilazione perché ricopre una vasta area a ogni passata.

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Eliminare i peli superflui con questo epilatore a metà prezzo sarà ancora più semplice e soprattutto meno doloroso. L’apparecchio è stato progettato per rispettare al massimo la cute (compresa quella delle parti sensibili), perché con la tecnologia Smart Touch regola al velocità in base alla pressione esercitata.

In pochi millesimi di secondi è in grado di passare dalla modalità normale a quella delicata per una depilazione soft anche a casa. Silk-épil 9 Flex 9, poi è un apparecchio versatile che si adatta a ogni tua esigenza, infatti è pensato per accompagnarti durante la depilazione a secco o sotto la doccia, in ogni caso avrai un risultato efficace e una pelle liscia pronta da esibire.