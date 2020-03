Chi è Giuseppe, il fratello di Maria De Filippi

editato in: da

Giuseppe è il fratello di Maria De Filippi e una delle persone più importanti nella vita della conduttrice. Entrambi sono figli di un rappresentante di medicinali e sono nati a Milano, ma hanno vissuto la loro infanzia a Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese, dove la loro famiglia aveva un vigneto.

Maria De Filippi ha sempre raccontato di avere un rapporto special con Giuseppe. Il fratello è più grande di lei di sette anni, per questo quando era piccola lo considerava un mito e faceva di tutto per stare con lui. Da ciò nascevano spesso litigi e scontri. Oggi che sono cresciuti, i due fratelli sono più uniti che mai, tanto che lavorano insieme.

Giuseppe infatti è l’amministratore delegato della Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Spesso vengono fotografati insieme anche durante momenti di svago, in vacanza in montagna oppure ad Ansedonia, dove Maria possiede una villa.

“Tra noi ci sono sette anni di differenza – ha raccontato la presentatrice a Che Tempo che Fa -. Per me, era un mito. La sua stanza era il paradiso. Per me entrare in camera sua quando c’era lui era un sogno. Continuavo a bussare. Lui mi diceva di non entrare, io l’ho fatto e mi ha sparato. Volevo fregargli i maglioni, volevo stare dove c’era lui. Io lo spiavo anche da un vetro. E lui fece mettere il compensato”.

Intervistata da Fabio Fazio, Maria ha svelato di essere stata anche colpita dal fratello con un fucile ad aria compressa. “Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua – ha svelato -. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con una Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore. Ho anche un buco in fronte. Mi ha preso in fronte con un pallino. Mi ha ferito, ma non è successo niente. Se mi prendeva l’occhio era grave”.