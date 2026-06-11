Maria De Filippi in vacanza a Ibiza. “Sola con il figlio Gabriele”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Maria De Filippi

Maria De Filippi si rilassa in vacanza e lo fa a Ibiza insieme al figlio Gabriele. I due si sono regalati una fuga lontano dal caos e dai riflettori per trascorrere del tempo insieme.

Maria De Filippi in vacanza con Gabriele a Ibiza

Negli anni Maria De Filippi ha sempre trascorso le vacanze ad Ansedonia, dove ha una villa e dove si è spesso recata insieme ad amici e collaboratori per rilassarsi e preparare la nuova stagione televisiva durante l’estate. Quest’anno però la conduttrice avrebbe scelto un’altra meta, volando a Ibiza. Insieme a lei l’unica persona che avrebbe voluto al suo fianco: il figlio Gabriele.

A svelarlo il settimanale Chi che ha pubblicato alcuni scatti in cui Maria De Filippi e Gabriele Costanzo si rilassano sulle spiagge dell’isola. I due sono legatissimi e il loro rapporto è diventato ancora più forte dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo: madre e figlio hanno affrontato insieme l’immenso dolore per la morte del conduttore, sostenendosi a vicenda.

In particolare Gabriele sarebbe diventato una vera e propria colonna per sua madre. “Una vacanza fuori dalla comfort zone – si legge -. O forse, più precisamente, dentro una zona protetta nuova: quella di un figlio ormai uomo. Non è più soltanto ‘il figlio di’”.

La vacanza di Maria e Gabriele sarebbe stata un concentrato di silenzi, relax e grande complicità. I due sono diventati negli anni inseparabili e Gabriele è una costante per la conduttrice, sia sul lavoro che nella vita privata.

Il legame fra Maria De Filippi e Gabriele Costanzo

Figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele è entrato a far parte delle loro vite nel 2002 quando aveva solamente 10 anni. A raccontare il primo incontro con il giovane era stata proprio la presentatrice

“Maurizio aveva già due figli grandi – aveva raccontato -. E io ho scelto Gabriele. È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura. La cosa fantastica di quando fai questa scelta è che hai un periodo di conoscenza. All’inizio quando arrivi sei piena di ‘boh, chissà’, ma la cosa bella è anche lui ti sceglie. Lui aveva già non scelto due volte, è un testone”.

Dopo il diploma ha iniziato a collaborare dietro le quinte dei programmi prodotti dalla Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi e Costanzo. Ha lavorato alla realizzazione di numerose puntata del Maurizio Costanzo Show e attualmente è nella redazione di programmi cult come C’è posta per te e Temptation Island.

“Se oggi sorrido è grazie a lui”, aveva svelato qualche tempo fa Maria De Filippi parlando del figlio e di quanto sia stato essenziale per affrontare il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo.

“Lui è la mia gioia, il mio sguardo al futuro – aveva svelato a Oggi -. La maternità è un’esperienza complessa e meravigliosa. Amore puro ma solcata anche da un po’ di sofferenza, quella che si vive nell’affrontare il distacco da chi non è più il tuo bambino perché, nel frattempo, è diventato un uomo”.