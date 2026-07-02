Temptation Island 2026, agitazione in Mediaset dopo il caso di Sara e Gabriele

Temptation Island 2026 nella bufera per il caso di Sara e Gabriele: ai piani alti di Mediaset si cerca di capire cosa sia successo

IPA Filippo Bisciglia

Ogni anno, in estate, Temptation Island ci tiene compagnia: è un programma che divide per definizione. C’è chi mente e lo guarda di soppiatto, chi ne è un fan incallito e chi non si perde l’appuntamento perché rimane uno spaccato inevitabile del nostro Paese (persino Francesco Guccini lo segue). L’edizione del 2026, però, è stata scossa da un terremoto, dal caso di Sara e Gabriele, una vicenda che, secondo le indiscrezioni, non avrebbe reso affatto felici i “piani alti”.

Temptation Island 2026, malumori per il caso di Sara e Gabriele

Nella puntata andata in onda il 1° luglio di Temptation Island, Sara e Gabriele non hanno salutato prematuramente il pubblico: anzi, Gabriele si è persino reso protagonista di un momento ormai “classico” per il programma, la fuga verso il villaggio delle fidanzate, per via dell’avvicinamento tra la fidanzata Sara e il tentatore Andrea. Quindi, no, la coppia non è stata “cancellata” dalla produzione dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi.

La vicenda a cui ci riferiamo è ormai tristemente nota: i video intimi di Sara e Gabriele sono stati condivisi online, rimbalzati da un sito all’altro. Video risalenti a quattro anni fa, che dovevano rimanere all’interno di un circuito ben preciso, e non alla mercé di un pubblico più vasto, che – si sa – non vede l’ora di scagliarsi contro l’ennesimo “caso”.

Il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, è così finito al centro di una polemica infinita. Ma come avrebbe reagito Mediaset alla questione? Stando alle ultime indiscrezioni, Di Più Tv avrebbe provato a fare il punto della situazione. In casa Mediaset, la faccenda sarebbe stata giudicata di una gravità notevole.

A raccontarlo sarebbe stata una fonte che in passato avrebbe lavorato proprio alla produzione del programma. Ai piani alti di Cologno Monzese, l’irritazione sarebbe alle stelle per la situazione, definita estremamente grave. “Stanno cercando di capire come possa essere accaduta una cosa del genere. Ognuna delle coppie di Temptation Island ha degli autori che la seguono a partire dal casting. Gli autori pretendono di conoscere tutto dai ragazzi perché nulla può essere messo in dubbio”.

Una situazione scomoda per il programma

La produzione del programma aveva anche condiviso un video ricevuto da Sara e Gabriele dopo la diffusione online del materiale intimo. “Questa cosa mi fa vergognare e, allo stesso tempo, non vorrei mai che io e Sara passassimo come una coppia finta, perché di finto non c’è stato proprio niente”, aveva detto Gabriele. “Vi garantisco che quello che ho provato là dentro l’ho provato realmente. Quello che c’era tra me e Sara era tutto reale”.

Anche Sara ha rilasciato una dichiarazione: “Vorrei dire due parole su quello che sta girando da tutta stamattina. Questo video, che purtroppo esiste, stanno girando cose veramente… Insomma, poco piacevoli. Di una sbandata di tantissimo tempo fa. È stato pubblicato e spiattellato ovunque. (…) Non è una cosa che ti piace dire, di cui vai fiero e di cui te ne vanti. È veramente difficile anche parlarne”. Per questo motivo, dunque, la coppia non avrebbe rivelato tutti i “segreti” del loro passato.