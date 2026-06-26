Temptation Island, Gabriele e Sara nella bufera: la risposta sul video hot diffuso in rete

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Filippo Bisciglia

La prima puntata di Temptation Island è appena andata in onda eppure una delle coppie sta già facendo discutere più delle altre. E non si tratta per qualcosa accaduta a favor di telecamere, almeno non quelle del programma dell’estate di Mediaset. Stiamo parlando di Gabriele e Sara, che sono già finiti nel mirino di gossip decisamente “infuocati”: dopo ore di indiscrezioni e la circolazione virale di video intimi, sono stati gli stessi ragazzi a spiegare cosa è successo.

Gabriele e Sara di Temptation Island, i video hot diventano virali: le loro parole

La nuova stagione di Temptation Island è appena iniziata e una coppia è già finita nel mirino di gossip e indiscrezioni. Parliamo di Gabriele e Sara, tra i protagonisti già più discussi di questa edizione dello show dei sentimenti. Insieme da 6 anni e mezzo e conviventi da due, durante il loro percorso dovranno risolvere i loro problemi di comunicazione e fiducia.

Lui, fin dalle primissime battute, si è mostrato gelosissimo della fidanzata, che invece, in più di un’occasione, ha sottolineato come la relazione con Gabriele la facesse sentire in gabbia. Una narrazione che stona però con quello che è emerso nelle ultime ore.

I ragazzi infatti – come ha anticipato l’esperta di gossip Deianira Marzano – hanno girato dei video hot, condivisi sulla nota piattaforma per adulti OnlyFans. Dopo la prima puntata di Temptation Island, i filmati espliciti sono stati diffusi in rete senza il loro consenso, tanto da portarli a registrare dei video, pubblicati sui canali social ufficiali del programma, per raccontare la loro versione dei fatti.

Dopo che la produzione ha ammesso di non essere a conoscenza della vicenda, Gabriele ha fatto sapere di aver omesso l’esistenza dei video “un po’ per vergogna ma soprattutto perché mai avrei pensato che stessero ancora girando video di quando eravamo ragazzini”.

I video infatti risalirebbero a quattro anni fa: “Questa cosa mi fa vergognare e, allo stesso tempo, non vorrei mai che io e Sara passassimo come una coppia finta, perché di finto non c’è stato proprio niente”. Il ragazzo ha poi voluto ribadire la sincerità del suo percorso nel programma: “Vi garantisco che quello che ho provato la dentro l’ho provato realmente. Quello che c’era tra me e Sara era tutto reale”.

Le lacrime di Sara

Dopo Gabriele, anche Sara è intervenuta per fare chiarezza sulla vicenda, mostrandosi distrutta e in lacrime dopo l’esposizione mediatica delle ultime ore. La ragazza ha espresso il proprio pentimento per aver sottovalutato il passato e per non aver avvisato lo staff del programma prima dell’inizio delle registrazioni. ”

Vorrei dire due parole su quello che sta girando da tutta stamattina. Questo video, che purtroppo esiste, stanno girando cose veramente… Insomma, poco piacevoli. Di una sbandata di tantissimo tempo fa. È stato pubblicato e spiattellato ovunque, il quale sta mettendo in dubbio una relazione lunghissima. Mi pento di non averne parlato con la produzione da subito, ma come si può? Non è una cosa che ti piace dire, di cui vai fiero e di cui te ne vanti. È veramente difficile anche parlarne”.

E ha concluso: “Vorrei non fosse strumentalizzata, vorrei non fosse messo in dubbio sette anni di vita con una persona”.