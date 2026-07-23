Ascolti tv del 22 luglio, Filippo Bisciglia e Ema Stokholma: è scontro in prima serata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Su Canale 5 è tornato Temptation Island. Il programma sta avendo un grande successo di pubblico e la storia delle coppie, tra passioni e tradimenti, infiamma ancor più delle temperature elevate l’estate degli italiani.

Filippo Bisciglia, al timone dello show, non teme rivali. Nemmeno quando su Rai 2 va in onda Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu, lo spettacolo dedicato a Rino Gaetano, condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Rai 1 ha trasmesso il film cult, Il diritto di contare, e su Rai 3 abbiamo visto Un giorno in pretura Rai – Tutti i sogni di Sofia. Su Italia 1 è andato in onda un episodio di Chicago P.D. e su Rete 4 il film Il corriere – The Mule. Su La7 l’appuntamento è stato con La giusta distanza.

Nell’access prime time su Rai 1 Marco Liorni con L’Eredità Summer fatica a ottenere gli stessi risultati di Stefano De Martino e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 ne approfitta per raccogliere più share possibile.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 22 luglio