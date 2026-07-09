Ascolti tv dell’8 luglio, Filippo Bisciglia e il duro confronto con Lino Banfi

Filippo Bisciglia e Lino Banfi, un confronto spietato in prima serata. De Martino e Scotti, rivalità senza limiti: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Filippo Bisciglia

Mercoledì 8 luglio Filippo Bisciglia ha dovuto superare un’ulteriore prova. Infatti, mentre su Canale 5 andava in onda Temptation Island, Rai 1 ha trasmesso un documentario su Lino Banfi.

Perciò, oltre al confronto coi Mondiali, Bisciglia si è trovato di fronte a un mostro sacro, Lino Banfi che oggi 9 luglio festeggia 90 anni. Per omaggiarlo su Rai 1 è andato in onda Lino d’Italia – Storia di un itALIENO.

Su Rai 2 abbiamo visto Tutta la verità su Lilly e su Rai 3 Un giorno in pretura, dedicato a Nada Cella, il cold case di Chiavari. Italia 1 ha trasmesso il film White Elephant Codice criminale e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Zona Bianca. Mentre su La7 abbiam ritrovato In Onda.

Nell’access prime time la sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 continua.

Prima serata, ascolti tv dell’8 luglio: Temptation Island senza rivali

Su Rai 1 Lino d’Italia – Storia di un itALIENO incolla al piccolo schermo spettatori pari al 1.553.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale5 Temptation Island conquista 4.007.000 spettatori con uno share del 32.3%. Su Rai2 Tutta la Verità su Lilly intrattiene 650.000 spettatori pari al 5.5%.

Su Italia1 White Elephant – Codice criminale appassiona 772.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 795.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 615.000 spettatori (5.6%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 708.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine ottiene 298.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Tutte lo vogliono raduna 321.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati dell’8 luglio

Sulle reti Mediaset dalle 20:30 alle 20:33 Mediaset Siamo Noi interessa 2.643.000 spettatori (18.7%) su Canale5, 738.000 spettatori (5.2%) su Italia1 e 903.000 spettatori (6.4%) su Rete4.

Su Rai1 Affari Tuoi Mundial totalizza 3.715.000 spettatori (23.1%) dalle 20:44 alle 21:37. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:48 (3.144.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.894.000 spettatori pari al 24.1% dalle 20:52 alle 21:30. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 514.000 spettatori con il 3.1%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 882.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.127.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 717.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 541.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.159.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 346.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 448.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.092.000 spettatori pari al 21.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.144.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.144.000 spettatori (13.7%), mentre Avanti un Altro convince 1.608.000 spettatori (14.8%).

Su Rai2 Italia Chiama America conquista 310.000 spettatori con il 3.2%, mentre Blue Bloods è seguito da 398.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 356.000 spettatori (3.5%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 593.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.653.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 649.000 spettatori (4.8%) e Via dei Matti n° 0 in replica 554.000 spettatori (3.9%).

Su Rete4 La Promessa intrattiene 913.000 spettatori (6.9%). Su La7 Grantchester raduna 90.000 spettatori pari all’1.1% nel primo episodio e 103.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 278.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (249.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 314.000 spettatori con il 2.5%.