Affari Tuoi, Stefano De Martino si emoziona per la storia toccante di Camilla

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IPA Stefano De Martino

Dopo stop, ripartenze e repliche, Affari Tuoi torna finalmente in onda con la puntata dell’8 luglio 2026. Il programma condotto di Stefano De Martino si avvia verso il finale di stagione, ma la presenza dei Mondiali di Calcio 2026 rendono più complicato l’addio (per ora) ai telespettatori.

Affari Tuoi, Stefano De Martino si commuove

A giocare nella puntata dell’8 luglio 2026 dello show di Rai Uno, Camilla della Liguria che ha scelto di partecipare al programma insieme al compagno Tommaso. La partita della concorrente è iniziata nel migliore dei modi: Camilla ha infatti eliminato prima il pacco Ballerina di Martina Miliddi, poi quello di Gennarino e infine ha trovato l’invenzione di Herbert Ballerina.

Con il podio ancora intoccabile è arrivata l’offerta del Dottore da 39mila euro, prontamente rifiutata da Camilla. Anche i tre tiri successivi sono stati particolarmente fortunati. A quel punto il Dottore ha rilanciato con un’offerta da 39mila euro che ha spinto Camilla a pensarci su e riflettere sul da farsi. A spingerla ad andare avanti è stato, alla fine, il fidanzato Tommaso.

Poco dopo Camilla ha tritato un altro assegno da 43mila euro, scegliendo di proseguire il gioco e restando con tre pacchi blu, tre pacchi rossi e il pacco nero. La concorrente dello show di Stefano De Martino ha poi rifiutato un’altra offerta da 50mila euro, realizzando due tiri per volere del Dottore.

A quel punto la partita è arrivata ad un punto importante con due pacchi blu e due pacchi rossi (da 100mila e da 300mila euro). In seguito è arrivato per Camilla un momento importante e una decisione difficile con l’offerta da 90mila euro del Dottore per non effettuare il tiro successivo.

Camilla dunque ha accettato l’assegno ed è tornata a casa con 90mila euro. Sul finale della puntata Stefano De Martino ha deciso di raccontare la storia commovente di Camilla. La concorrente infatti aveva abbandonato il gioco qualche tempo fa per via della morte di sua madre, in seguito aveva accettato di ritornare. La sua storia ha emozionato tutti, compreso Stefano De Martino, molto colpito dalle parole della ragazza.

Affari Tuoi quando finisce?

Nelle ultime settimane la programmazione estiva di Affari Tuoi ha subito continue variazioni per via della presenza dei Mondiali di calcio 2026. La Rai ha infatti scelto di sospendere per alcuni giorni la messa in onda della trasmissione, ma anche di alternare delle puntate inedite a delle repliche.

Inevitabilmente la scelta ha causato molta confusione nei telespettatori. Dopo la replica di Affari Tuoi andata in onda il 5 luglio, il programma si è fermato di nuovo il 6 luglio. Secondo la programmazione non andrà in onda nemmeno il 9 luglio per via di una partita dei Mondiali di calcio 2026. Il gioco dei pacchi non ci sarà nemmeno domenica 12 luglio nella serata finale dei Mondiali.

Il finale di stagione è stato fissato ufficialmente al 19 luglio 2026 quando Stefano De Martino saluterà definitivamente i telespettatori. La nuova edizione invece tornerà a partire dal 6 settembre 2026.