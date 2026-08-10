Christopher Lambert, malore durante una convention a Pittsburgh: come sta

Malore durante una convention a Pittsburgh per Christopher Lambert: l'attore è stato portato via in ambulanza. Come sta adesso

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Christopher Lambert

Grande preoccupazione per Christopher Lambert: l’attore 69enne ha avuto un malore sabato durante una convention, ed è stato trasportato d’urgenza in ambulanza. La star di Highlander stava firmando autografi alla “Steel City Con” di Pittsburgh, in Pennsylvania, quando è improvvisamente svenuto, facendo saltare gli appuntamenti già fissati per quella giornata.

Malore per Christopher Lambert, svenuto a una convention a Pittsburgh

Attimi di grande preoccupazione per Christopher Lambert. Sabato 8 agosto l’attore è stato colto da un malore mentre partecipava alla “Steel City Con” di Pittsburgh, dove era impegnato in un incontro con i fan. La star di Highlander, come riferito dal portale Tmz, si trovava nell’area dedicata agli autografi quando ha perso improvvisamente le forze, svenendo di fronte ai presenti.

Lambert è stato stato portato via dalla convention in ambulanza e condotto in un ospedale locale. E di conseguenza gli impegni dell’artista previsti per la giornata sono stati immediatamente cancellati. Gli organizzatori inizialmente non sono entrati nei dettagli, facendo sapere che l’attore aveva “dovuto lasciare l’evento per motivi personali”.

Solo successivamente il portavoce di Christopher Lambert ha spiegato direttamente a Tmz che l’attore aveva dormito poco la notte precedente e aveva mangiato molto poco durante la giornata. Questo avrebbe provocato un calo della glicemia, seguito dal collasso.

Us Weekly invece ha riportato il commento di un fan che aveva incontrato Lambert poco prima del malore: stando alla sua versione già durante l’incontro gli era sembrato che l’attore non stesse bene e fosse parecchio raffreddato.

Christopher Lambert, come sta dopo il malore

Qualche ora dopo il portavoce ha comunque rassicurato sulle sue condizioni di salute, spiegando che non c’erano particolari motivi di preoccupazione. Dopo gli accertamenti Lambert era infatti già tornato nella sua camera d’albergo a riposare, tanto che nella giornata successiva, quella del 9 agosto, l’attore è tornato alla convention per proseguire i suoi incontri con i fan, con gli incontri fotografici e il panel previsti per la giornata: “Si sentiva un po’ accaldato e disidratato. Ha dovuto sedersi, ma oggi sta benissimo”.

Non è la prima volta che condizioni di salute avverse costringono Christopher Lambert a modificare i suoi programmi durante una trasferta di lavoro. Nel marzo del 2025 aveva rinunciato alla partecipazione al festival “SciFi World” in Svezia dopo una caduta dalle scale di un hotel che gli aveva provocato un infortunio alla schiena. Il 12 marzo gli organizzatori comunicarono che non avrebbe partecipato, facendo riferimento a un “serio incidente”, tanto che Lambert rimase ricoverato per alcuni giorni prima di riprendere la sua vita normale.

Allora però ci fu un errore di comunicazione che creò non poche polemiche. La caduta non era avvenuto a ridosso della manifestazione, ma risaliva ad alcuni mesi prima: l’attore infatti era ancora in piena fase di recupero quando aveva deciso di declinare l’invito al festival, probabilmente per una riacutizzazione dei sintomi dell’infortunio. Pochi giorni dopo infatti, la star era apparsa a Como Fun, convention organizzata a LarioFiere, a Erba, presenza che scatenò i commenti infuriati dei fan che lo aspettavano in Svezia.