Chi è Emma Thomas, la moglie di Christopher Nolan

IPA Emma Thomas e Christopher Nolan

Conosciamo tutti Christopher Nolan, regista tornato in pompa magna al cinema con il kolossal The Odyssey. Non tutti sanno, però, che al fianco di questa carismatica figura del cinema contemporaneo c’è una donna che non è semplicemente la sua compagna di una vita, ma una consigliera fidata e una “addetta ai lavori”. Si tratta di Emma Thomas, produttrice britannica che ha sposato nel 1997 e che è stata fondamentale per il suo grande successo.

L’incontro che ha cambiato la sua vita

Classe 1971, Emma Thomas è nata a Londra e il cinema non era esattamente il suo primo obiettivo. Figlia di un funzionario del servizio civile britannico, ha trascorso una parte significativa della sua infanzia viaggiando soprattutto in Medio Oriente, tanto che all’inizio voleva seguire le orme del padre, lavorando nella diplomazia.

Non avrebbe mai potuto immaginare che un incontro fortuito le avrebbe cambiato la vita. Dopo essersi iscritta alla facoltà di storia antica presso l’University College London, durante la prima settimana di orientamento ha incontrato un giovane Christopher Nolan, all’epoca studente di letteratura inglese e appassionato presidente della Film Society dell’università.

Era il 1989 e da quel momento i due non si sono più separati. La passione di Nolan è stata travolgente al punto da influenzare le scelte future di Emma Thomas, che ha deciso di abbandonare il sogno della carriera diplomatica per abbracciarne uno nuovo, lontano dalle aspettative della famiglia: lavorare nel mondo del cinema.

Subito dopo la laurea, nel 1993, si è cimentata in un tirocinio presso la prestigiosa Working Title Films ed è proprio lì che ha iniziato a lavorare come receptionist e coordinatrice di produzione.

Il sodalizio professionale con Christopher Nolan

Quella tra Emma Thomas e Christopher Nolan non è la classica storia d’amore. È la storia di un sodalizio professionale che li ha portati a diventare una delle coppie più potenti e influenti del cinema mondiale.

Il debutto ufficiale di questa fruttuosa collaborazione risale al 1998, con il thriller low budget Following, girato con soli 6.000 dollari e una troupe di amici. Un lavoro realizzato un anno dopo il matrimonio e che li ha portati, nel 2001, a fondare la casa di produzione indipendente Syncopy Inc., che ha sempre gestito con discrezione e senza inutili fasti: per Emma Thomas non è importante avere tra le mani una macchina da soldi, ma una azienda che si occupi della singola opera con estrema dedizione.

La Syncopy Inc. ha gestito budget multimilionari per film di Nolan diventati veri e propri cult, come Inception, Interstellar e Dunkirk, ma ha prodotto anche altri successi come Man of Steel (L’uomo d’acciaio, che parla della genesi di Superman) e Justice League (altro film della saga in cui il supereroe è interpretato da Henry Cavill).

Una famiglia sul set

Durante questo felice (e produttivo) matrimonio, la coppia ha avuto quattro figli: Flora, Oliver, Rory e Magnus. E c’è un modo del tutto particolare in cui Emma Thomas ha gestito la sua famiglia. Il set per i Nolan è una seconda casa, tanto che nel corso delle riprese di un film viaggiano e vivono tutti insieme. Non è un caso che i figli siano apparsi in piccoli cameo praticamente fin da neonati e che in seguito abbiano lavorato dietro le quinte di diverse produzioni. In ultimo, anche nel kolossal The Odyssey che vede protagoniste Zendaya, Charlize Theron e Anne Hathaway e dove tutti e quattro, ormai adulti, hanno collaborato in diversi reparti di produzione.