Charlize Theron, la più bella alle premiere di Odissey. Oscura anche Zendaya

Getty Images Charlize Theron al photocall di "The Odyssey" il 7 luglio 2026 a Parigi

Ci sono attrici che non sono umane, talmente belle e affascinanti da assumere quasi un aura divina e celestiale, come conviene alle star nell’accezione più letterale del termine. È il caso di Charlize Theron, tanto bella quanto brava che anche nei film in cui compare più sfatta e affaticata (come nel recente thriller Apex, se qualcuno non lo avesse visto, rimedi) resta comunque meravigliosa. Charlize è di un altro pianeta, e a 51 anni, è de 1975, non sembra avvertire minimamente il passare del tempo. Calipso nell’ultimo attesissimo kolossal di Nolan Odissey, la Theron sta girando il mondo per presentare il film insieme al resto del cast, che vanta star come Matt Damon Tom Holland, la mum-to be Anne Hathaway e la star del momento, Zendaya.

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Nonostante i look incredibil e ricercati di Zendaya, senza dubbio l’attrice più stilosa e affascinante della sua generazione, Charlize, che ha 20 anni più di lei, non solo regge dignitosamente il confronto, ma – non ce ne vogliano i fan della giovane attrice – svetta su tutte. Le basta indossare un blazer e uno short di seta, come all’ultimo photocall di Parigi, i capelli sciolti e accorciati sotto le orecchie – micro bob – trucco naturale e tacchi stiletto, per essere semplicemente perfetta e inarrivabile.

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Nel film Odissea (The Odyssey), diretto da Christopher Nolan, Charlize interpreta il ruolo della ninfa Calipso, la ninfa dell’isola di Ogigia che trattiene l’eroe Ulisse per diversi anni prima di lasciarlo ripartire su ordine degli dei.

L’attrice recita al fianco di Matt Damon (Ulisse-Odisseo), Tom Holland (Telemaco), Anne Hathaway (Penelope), Robert Pattinson (Antinoo) e Zendaya (Atena). Il film, girato con tecnologia IMAX, debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 16 luglio 2026.